A Milano nell’ambito del 34° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina assegnato a My Brother, My Brother il premio Cinit

È stato consegnato da Cinzia Quarati, nel corso della cerimonia di premiazione del 34° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, il Premio Speciale Cinit al cortometraggio My Brother, My Brother di Saad Dnewar e Abdelrahman Dnewar. Il premio, che consiste nell’acquisizione dei diritti di distribuzione in Italia, è assegnato annualmente ad un cortometraggio africano con valore educativo. Il film, che combina animazione 2D e riprese in live-action, segue la storia di due gemelli identici, Omar e Wesam, mentre rievocano i ricordi comuni che li uniscono, dal tempo trascorso nel grembo materno fino al momento in cui vengono tragicamente separati.

Il premio è stato assegnato dalla giuria presieduta da Massimo Caminiti e composta da Neda Furlan, Orazio Leotta, Massimo Nardin e Anna Culotta con la seguente motivazione: “Per l’originalità e la delicatezza dell’omaggio di un fratello al gemello prematuramente scomparso, assieme al quale quel medesimo progetto aveva ideato; e per la conseguente capacità di fondere, grazie anche a un sound design onirico ed evocativo, dimensioni opposte che, nel mantenere la propria irriducibile specificità, si potenziano l’una con l’altra: il cartoon con le riprese live; il sogno con la realtà; i ricordi di una quotidianità ricostruita perché non immortalata con i reperti su cui quella stessa memoria può ancora poggiarsi; soprattutto, il primo fratello con il secondo, due individui identici e distinti i cui destini, nel coeso amnio familiare, si sono sovrapposti sin dalla nascita, approdando a quel doloroso distacco ch’è reciproca presa di coscienza”.