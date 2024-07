Poco distante dal centro di Treviso e a pochi passi dalla Restera, nella splendida cornice di Prato Fiera, giovedì 4 luglio, alle ore 21.15, avrà luogo la proiezione di “Miracolo a Le Havre” (Finlandia – Francia 2021, 90’), uno dei più delicati capolavori della cinematografia di Aki Kaurismäki.

Il lustrascarpe Marcel Marx vive a Le Havre tra la casa che divide con la moglie Arletty e la cagnolina Laika, il bar del quartiere e la stazione dei treni, dove esercita il proprio lavoro. Un giorno Marcel incontra Idrissa, un ragazzino immigrato dall’Africa, approdato in Francia in un container e sfuggito alla polizia. Con l’aiuto dei vicini di casa – la fornaia, il fruttivendolo, la barista – e la pazienza di un detective sospettoso ma non inflessibile, Marcel si prodiga per aiutare Idrissa a passare la Manica e raggiungere la madre in Inghilterra.

Una favola contemporanea delicata e generosa, un film poetico e sincero, impreziosito da quella capacità di far sorridere e di far innamorare dei protagonisti che appartiene soltanto ai grandi Maestri del cinema.

.

Ingresso ad offerta responsabile con prenotazione consigliata!

Iscrizioni e altre info sul nostro sito: Miracolo a Le Havre / 4 luglio 2024.