Dal 19 al 27 luglio a Revine Lago (Tv), Capitale Europea del cinema indipendente 2024, torna il Lago Film Fest con centinaia di proiezioni ed eventi, anteprime mondiali e ospiti nazionali e internazionali. Romana Maggiora Vergano, attrice rivelazione di C’è ancora domani, è protagonista della campagna di lancio della rassegna. Saranno nove giorni di proiezioni, talk, masterclass e un fitto calendario di eventi, per tutte le età, con ospiti nazionali e internazionali. Anche quest’anno la programmazione di Lago Film Fest è destinata a lasciare il segno: saranno 68 i film in concorso di cui 41 diretti da registe donne, 6 concorsi, 38 paesi rappresentati, di cui 6 anteprime mondiali, 3 anteprime internazionali, 1 anteprima europea, 35 anteprime italiane, 15 regionali selezionate tra più di 3000 film, a cui si aggiungono 44 film fuori concorso divisi in focus, fireworks e proiezioni speciali. Non solo cinema, però, al festival ma pure colazioni e aperitivi con i registi, laboratori dagli 0 ai 99 anni, masterclass e, tra un tuffo e l’altro, performance a sorpresa, concerti, escursioni, mostre, installazioni ed eventi a rendere l’esperienza di Lago Film Fest una summa di stimoli che avvicinano il mondo della musica e dell’arte, opportunità di networking e visioni da condividere.

Le diverse sezioni

Tra le oltre 3000 candidature sono stati selezionati 23 film che confluiranno in un’unica macro-sezione competitiva intitolata “LAGO20”, a questa si affiancherà come di consueto il segmento “Triveneto” dedicato ai talenti di Veneto, Trentino e Friuli, il progetto “Lago Original Soundtrack” legato al panorama della colonna sonora con il premio dedicato a Federico Savina, e il “Princípî Award” rivolto ai registi under 25 e alla loro visione artistica. Anche nell’edizione del 2024 non mancheranno i concorsi UNICEF, destinati al <<pubblico del futuro>> nelle tre categorie: Kids, Teens e Young Adults.

Le giurie

A comporre le giurie importanti nomi nazionali e internazionali, tra cui il celebre Yann Gonzalez, a cui il festival dedicherà un omaggio personale, Lav Diaz, nuovamente atteso a Lago, Nele Wohlatz. E poi ancora Carlos Casas, curatore di Fabrica – con la quale continua una fruttuosa partnership –, che oltre a decretare il vincitore della sezione “Princípî” porterà al festival un’inedita rappresentanza di opere prodotte nei 30 anni di attività del laboratorio di ricerca trevigiano. Per il Premio “Triveneto”, invece, Lago ospiterà tra gli altri l’attrice veronese Valentina Bellè, giovane volto del cinema italiano e una delle protagoniste della serie di successo “The Good Mothers”. E’inoltre in programma una rassegna delle opere più iconiche di Ben Russell, il più famoso regista di ricerca americano degli ultimi 25 anni: si tratta del primo omaggio che gli viene reso in Italia.

Cinema a 20 anni e le anteprime

In termini di programmazioni esclusive, la rassegna lancia poi il progetto “Cinema a 20 anni”, tre serate intitolate ai ventenni curate da altrettanti registi d’eccezione: Lav Diaz, Leone D’Oro già ospite e protagonista a Lago nel 2023, Nele Wohlatz, vincitrice del Premio della Critica all’ultima Berlinale, e Tommaso Santambrogio, il cui debutto ha aperto le Giornate degli Autori a Venezia. Yann Gonzalez, regista francese in concorso al Festival di Cannes nel 2008, presenterà i anteprima modiale il suo “At Midnight I’ll take your soul”, la prima proiezione erotica nella storia del festival.Particolarmente attesi due film in anteprima italiana, Getty Abortions di Franzis Kabisch, che indaga attraverso l’archivio del web come viene trattato l’aborto e il corpo della donna oggi e Dreams About Putin di Nastia Korkia, film sull’inconscio del popolo russo in cui la giovane regista ha chiesto ai russi di raccontare i loro sogni riguardanti Putin.

Andare al Lago Film Fest

Per rendere l’intera rassegna ancora più accessibile per la 20a edizione con soli 15 euro si potrà partecipare a tutte le attività della kermesse, dalla proiezione di film agli incontri, dai laboratori alle masterclass. Come sempre ingresso gratuito per gli under 18 e i residenti nel comune di Revine Lago.

Informazioni, programma e biglietti su lagofest.org

Facebook https://www.facebook.com/lagofilmfest

Instagram https://www.instagram.com/lagofilmfest/ ?