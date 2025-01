Musica, arte, cultura e cinema si intrecciano per raccontare e valorizzare la complessità delle realtà afrodiscendenti e afroeuropee, evidenziandone il contributo al panorama culturale contemporaneo: tutto questo è Afrobrix Film Festival, giusto alla sua 5a edizione.





La missione del festival è duplice: da un lato, promuovere la multiculturalità intesa come

appartenenza a molteplici identità culturali; dall’altro, favorire l’inclusione e il dialogo tra le

comunità di seconda generazione (2G) e la cittadinanza bresciana. AFROBRIX celebra la ricchezza e la complessità dell’afrodiscendenza, presentandola come una forza capace di arricchire e trasformare la società, l’arte e la cultura.



Fabrizio Colombo, direttore artistico del festival, dichiara: “Afrobrix continua il suo percorso.

Nonostante gli attacchi ricevuti anche quest’anno da movimenti e associazioni di estrema destra contrari alla nostra visione, vogliamo ribadire che l’Italia è anche afrodiscendente.”

La manifestazione si pone come una celebrazione della diversità e della ricchezza culturale portata dagli artisti afrodiscendenti, attivi nel panorama musicale, cinematografico, televisivo e digitale.

“Questi artisti – aggiunge Colombo – dimostrano che l’Italia è un Paese in cui la diversità non solo arricchisce il panorama culturale, ma rappresenta una risorsa essenziale per creare una società più innovativa e inclusiva, capace di guardare al futuro con una prospettiva autenticamente interculturale. Nonostante le difficoltà, Afrobrix si afferma come una piattaforma indispensabile per promuovere il dialogo e valorizzare le realtà afrodiscendenti, consolidandosi come un pilastro fondamentale nel dibattito culturale e sociale italiano.”

A Brescia dal 17 al 19 gennaio 2025 la sezione lungometraggi di quest’anno propone film acclamati nei più prestigiosi festival internazionali, offrendo uno sguardo autentico e contemporaneo sull’Africa e la diaspora. Mentre il focus del concorso cortometraggi del Festival 2025 è il racconto dell’afrodiscendenza.

10 le opere tra le oltre 1300 candidature ricevute, a conferma dell’interesse crescente per il tema.

Afrobrix Film Festival offre un programma ricco di eventi collaterali, pensati per approfondire le tematiche dell’afrodiscendenza e stimolare il confronto “Una serie di appuntamenti che ambiscono ad essere veri e propri laboratori di pensiero, spazi invcui le narrazioni si intrecciano e le prospettive divergenti non si temono, ma si abbracciano.

Questi momenti non rappresentano solo un invito all’ascolto, ma un’esortazione a ripensare il nostro modo di abitare il mondo, dove il dialogo si configura come strumento imprescindibile per riconoscere l’altro nella sua alterità. AfroBrix in questa sua veste vuole ricordare come il dialogo non sia mai semplice accordo, ma un delicato equilibrio tra comprensione e differenza, una pratica attraverso cui riscopriamo il valore della complessità umana.” Aziz Sawadogo (direzione artistica Afrobrix).