 A Spinea (Ve) “Colloquia”, incontri con autori e interpreti degli spettacoli in cartellone al Teatrino Zero 

Dopo l’esordio con Tiziano Scarpa proseguono gli incontri del ciclo Colloquia Dal testo alla scena promossi da Assessorato alla Cultura, Biblioteca Comunale e Teatrino Zero . Venerdì 17 gennaio alle 20,30 è il turno di Gigio Brunello, attore e burattinaio, autore di testi di spiccata originalità ,raccolti nel volume Tragedie e commedie per tavoli e baracche(De Bastiani Editore) per tener viva la memoria di un teatro, dove drammaturgia (Gigio Brunello) e regia (Gyula Molnar) , pensieri e figure, parole e gesti, recitazione e animazione rivelano una simbiosi indissolubile. Nella sede degli Amici del Graspo in via Mantegna si parlerà anche dello spettacolo Il mago Balaton e le altre storie in cartellone al Teatrino Zero sabato 25 gennaio alle 21.Presentato in prima assoluta al Carnevale della Biennale di Venezia del 2024, è uno spettacolo di teatro di figura che si muove come su un filo, ondeggiando fra personalità religiose e iconiche, temi sacri e popolari toccati con acutezza, capacità di sorprendere e volontà di cambiare i soliti paradigmi interpretativi. Protagonisti sono il Mago Balaton, il burattinaio che sta scrivendo su commissione una commedia ispirata ai miracoli nel Vangelo e una baraccopoli di curiosi e fedeli che aspettano il miracolo promesso dal Mago: la sua liberazione. Il ciclo prosegue mercoledì 22 gennaio alle 20,30 nella Scuola Professionale Dieffe in zona industriale di Spinea con l’incontro con Massimo Cusato (Teatro dei ds-occupati) in preparazione dello spettacolo Paolina e la sua idea di teatro in cartellone al Teatrino Zero domenica 26 Gennaio alle ore 16:00. Lo spettacolo affonda le sue radici nella memoria dell’infanzia, nelle fiabe, nei detti popolari, fra il sacro ed il profano. Paolina, che per diverse ragioni si trova in Purgatorio, chiede di poter scendere sulla terra per raccontare le sue fiabe al suo primo pronipote. Ottiene da Dio il permesso, a patto che, come un’anziana Cenerentola, rientri entro la mezzanotte al Purgatorio.Ultimo appuntamento al Circolo Noi di Crea di Spinea mercoledì 19 febbraio alle 20,30 con Sandra Mangini, autrice e interprete di Parfumul Strazilor(Il profumo delle strade) Piccolo Varietà dell’Est in cartellone al Teatrino Zero sabato 22 febbraio alle 21:00. Lo spettacolo è il diario di un viaggio immaginato in cui sono appuntati gli incontri con culture straordinarie, grandi letterature, voci dissenzienti e resistenti, un Piccolo Varietà per affrontare il Caos, il cannibalismo che ci abita

Teatrino Zero BIGLIETTI

SPETTACOLI SERALI UNICO: 8 EURO



SPETTACOLI BAMBINI UNICO: 6 EURO



PER PRENOTAZIONI

SITO: https://www.teatrinozero.com/rassegna-di-prosa-2024-2025/

EMAIL: info@teatrinozero.com



WATHSAPP

+39 3482402746

+39 3283016410