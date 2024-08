Shakespeare, Buffoni all’inferno e la non-scuola di Marco Martinelli arrivano a Vicenza per BE POPULAR

Di nuovo Shakespeare a BE POPULAR: in Otello Pop Tragedy, in programma sabato 24 agosto alle 19:15 a Palazzo Da Schio, l’attore Carlo Decio interpreta ben 12 personaggi shakespeariani, uomini e donne. Lo spettacolo, diretto da Mario Gonzalez, attraverso l’utilizzo delle tecniche di narrazione, il lavoro sul personaggio e il mimo affronta tematiche come il razzismo, la sopraffazione umana, la cieca gelosia, la violenza di genere e l’inganno.

La serata continua a Palazzo Thiene con uno dei più apprezzati spettacoli di Stivalaccio Teatro: Buffoni all’Inferno, che porta in scena alle 21:15 Matteo Cremon, Michele Mori e Stefano Rota diretti da Marco Zoppello, con le maschere di Stefano Perocco di Meduna e Tullia Dalle Carbonare. L’opera ci porta nelle profondità delle lande infernali, poiché d’un tratto arrivano millemila anime sulle rive dello Stige, portate all’altro mondo da una fulminante peste bubbonica, vaiolica, assassina e vigliacca. L’Ade è di colpo intasato e Minosse, impietoso giudice delle anime, è costretto a fare i salti immortali per esaminare le colpe di tutti. Le operazioni vanno a rilento, gli spiriti protestano, insorgono, volano insulti e qualche brutta bestemmia. Belzebù, con profonda saggezza, offre uno sconto di pena alle anime di tre buffoni, Zuan Polo, Domenico Tagliacalze e Pietro Gonnella per tornare a fare ciò che in vita gli riusciva meglio: intrattenere.

Alle 18:15 il secondo incontro della rassegna letteraria BE BOOK, a Palazzo da Schio la scrittrice Francesca Saturnino, insieme al critico e storica voce di radio 3 Antonio Audino, dialogano intorno al saggio La non scuola di Marco Martinelli (Sossella Editore).

Dopo lo spettacolo, giusto il tempo di togliere le sedie e dalle 23:00 parte il ritmo irresistibile di Franky & Gallucci animatori di BE PARTY! DJ SET a ingresso libero, per festeggiare insieme l’ottava edizione del festival.

