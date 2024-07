Festival del Film per Ragazzi, a Giardini Naxos la 29^ edizione

Una settimana ricca di eventi e proiezioni, in corso dal 22 luglio ed in programma fino al 28. La 29ª edizione del Festival del Film per Ragazzi si svolgerà presso l’Auditorium Don Bosco di Giardini Naxos (ME), storica sede dell’evento. L’organizzazione della kermesse è a cura della Parrocchia San Pancrazio Vescovo, guidata da Padre Gianluca Monte, in collaborazione con vari enti, tra cui il Centro Studi Cinematografici. Ignazio Vasta, presidente regionale del CSC (Sicilia), è il direttore artistico.

Stasera alle 20.30 “Bambine e bambini oltre il Mediterraneo”, una selezione di tre cortometraggi africani premiati a Milano nel contesto del Festival del Cinema Africano, d’Asia e d’America Latina: le opere verranno presentate da Massimo Caminiti, presidente nazionale del Cinit – Cineforum Italiano.

Ancora una volta, dunque, si riconferma la collaborazione tra CSC e Cinit, che condividono le finalità dell’associazionismo culturale cinematografico.

A seguire “Il mio amico robot”, film d’animazione diretto da Paolo Berger (2023, Spagna/Francia).

Giovedì 25 la prima parte della serata sarà dedicata ai book trailer realizzati dagli studenti del Liceo “C. Caminiti” di Giardini Naxos, successivamente verrà proiettato “Vita da gatto” di Guillaume Maidatchevsky (2024, Francia/Svizzera).

Venerdì 26 alle 20.30 la polisportiva P.O.R.To Don Bosco presenterà le proprie attività, alle 21.30 in programma “Elemental” di Peter Sohn (2023, USA).

La penultima serata prevede la proiezione alle 21.30 di “Emma e il giaguaro bianco”, regia di Gilles de Maistre (2024, Francia).

La serata conclusiva di domenica invece sarà caratterizzata da due momenti, alle 20.30 l’assegnazione dei riconoscimenti al miglior film in concorso e alla memoria di Mons. Salvatore Cingari. Verranno inoltre assegnati i premi Cavalluccio Marino, a personalità che si sono distinte nell’ambito della cultura e del sociale. Il Festival si chiuderà con la pellicola fuori concorso “Un ragazzo di Calabria”, di Luigi Comencini (Italia/Francia, 1987).