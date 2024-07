Festival del Film per Ragazzi: cala il sipario sulla 29ª edizione

Presso l’Auditorium Don Bosco di Giardini Naxos ha avuto luogo la serata conclusiva del Festival del Film per Ragazzi. La 29ª edizione ha confermato l’interesse di una platea variegata per età ed interessi, unita sotto il segno del cinema e della cultura in generale. La kermesse è stata caratterizzata da un programma vasto, ricco di tematiche differenti. Sempre nel contesto dell’evento conclusivo sono stati assegnati i Premi Naxos Cavalluccio Marino, al presidente della ProLoco Giardini Naxos, prof. Giuseppe Carmeni, alla dott.ssa Gabriella Tigano, direttrice del Parco Archeologico Naxos Taormina, al dott. Massimo Caminiti, presidente nazionale del Cinit – Cineforum italiano, per l’impegno profuso nella promozione della cultura cinematografica, con particolare attenzione ai ragazzi e ai giovani. Nei giorni precedenti era stato consegnato il medesimo premio al Provveditore agli Studi di Messina, Stellario Vadalà.

“Emma e il giaguaro nero” è stato premiato come miglior film, secondo quanto stabilito dal pubblico durante la settimana di Festival.

Lo stesso lungometraggio ha inoltre ottenuto il riconoscimento alla Memoria di Mons. Salvatore Cingari, per il film che esalti maggiormente i valori di pace e convivenza.

Anche uno spettatore, Alfio Pittalà, è stato insignito di un premio speciale, per la sua costante presenza al Festival fin dalla prima edizione, datata 1996.

Le serate sono state presentate dal prof. Ignazio Vasta, direttore artistico del Festival e presidente regionale del CSC.

Il festival è stato organizzato dalla Parrocchia San Pancrazio Vescovo, di Giardini Naxos, guidata da Padre Gianluca Monte, con la collaborazione del Centro Studi Cinematografici, il Comune di Giardini Naxos, dalla Città Metropolitana di Messina, il Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia, il Consultorio La Famiglia, il Cinecircolo S. Quasimodo e con il Ministero della Cultura. Il catalogo del Festival è stato realizzato da Mariolina Gamba.