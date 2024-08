A Venezia in Campo San Polo Shorts on Tap presenta  “Fuori Campo”, selezione di corti indipendenti

Shorts On Tap, festival nato a Londra 11 anni fa per iniziativa di Filippo Polesel, sbarca a Venezia per la quarta volta questo con la rassegna di cortometraggi titolata Fuori Campo. Anche quest’anno l’evento organizzato in collaborazione con Circuito Cinema e CineMoving2024 è in programma giovedì 1 agosto alle 21: sarà presentato dall’attore e regista Mattia Berto. L’appuntamento vuol essere una vera e propria celebrazione dell'”independent short film”: Fuori Campo porterà in Campo San Polo a Venezia un programma di lavori inediti, attraverso una varietà di temi e soggetti che spaziano dal cortometraggio sperimentale al film drammatico, fino al corto d’animazione.

Nel contesto magico del cinema all’aperto in Campo San Polo, saranno presentati una selezione di cortometraggi da tutta Europa, affacciandoci a tematiche, storie e soggetti originali catturati dalla lente di filmmaker indipendenti.

Le proiezioni dei corti saranno seguite da una sessione di domande e risposte

fra i registi presenti ed il pubblico.



Alla rassegna interverranno:

– John Giordano (regista/sceneggiatore “A DEER DIED HERE”)

– Lara Zeidan (assistente regia “A DEER DIED HERE”)

– Alex Aymard (regista “A BURNING WOMAN”)

– Sadie Williams (produttrice/sceneggiatrice “FEELING LUCKY”)

– Ludovico Polignano (regista/sceneggiatore “LACES”)

Shorts On Tap è un vero e proprio punto di riferimento per filmmaker indipendenti e non della capitale britannica.



PROGRAMMA CORTOMETRAGGI (durata totale 95 min):

A BURNING WOMAN di Alex Aymard (02:21″); A DEER DIED HERE di John Giordano(14:26″); ASTRALE di Bérénice de Narbonne (12:00″); FAR AWAY di Nathaniel McCullagh (15:00″); FEELING LUCKY di Anna-Marie Ramm (02:38″); LINA di Luana Lou Fanelli (12:55″); LACES di Ludovico Polignano (20:00″); PALE BLUE ME di Theresa Haas & Maurice Miller (10:22″); PULSE di Laura Russ (03:10″); SICK WORLD di Marguerite Lefranc (02:20″).