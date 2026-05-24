È finalmente in arrivo su Prime Video l’attesa serie televisiva Spider-Noir, basata sul fumetto Marvel

Spider-Man Noir con protagonista un perfetto e magnetico Nicolas Cage che dà il volto all’investigatore privato Reilly nella New York degli anni ’30, dove si trova a fare i conti con il passato e verrà coinvolto in una pericolosa rete di intrighi.



Gli 8 episodi su Prime Video dal 27 maggio saranno disponibili in streaming in due modalità, “ Bianco e Nero” e “True-Hue Full Color”, consentendo al pubblico di scegliere se guardare gli episodi in bianco e nero o a colori.

Janet Ross (Karen Rodriguez) and Ben Reilly/Spiderman (Nicolas Cage) in SPIDER-NOIR

Photo: Aaron Epstein/Prime

© Amazon Content Services LLC

Noi abbiamo visto la serie in anteprima e siamo fan della versione autentico bianco e nero del direttore della fotografia Darran Tiernan.

Ma consigliamo questa versione perché verrete immersi nell’epoca, vi sembrerà di vivere una illustrazione Marvel, anche grazie alle inquadrature diagonali, luci angolate e primi piani nitidi. È una serie molto suggestiva, il bianco e nero è un’esperienza visiva perfetta per la trama.

Ben Reilly è comparso per la prima volta nel fumetto The Amazing Spider-Man n. 149 (ottobre 1975) senza alcun legame con l’universo Marvel Noir di Terra-90214.



Marvel Noir nel 2009 ha ambientato versioni alternative di personaggi amati dai fan in un universo noir e freddo (spesso durante la Grande Depressione). È così che Spider-Man Noir (un alter ego di Peter Parker) si è visto dedicare un fumetto, fino alla comparsa sul grande schermo in Spider-Man: Into the Spider-Verse, dove è doppiato da Nicolas Cage.

Il regista vincitore dell’Emmy Award® Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) dirige i primi due episodi, di cui è anche executive producer. Oren Uziel (The Lost City, 22 Jump Street) e Steve Lightfoot (The Punisher, Shantaram) sono co-showrunners ed executive producer della serie.

Uziel e Lightfoot hanno sviluppato la serie insieme al team, premiato agli Oscar, di Spider-Man: Un nuovo universo: Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal. Lord e Miller sono executive producer per la loro casa di produzione Lord Miller, insieme a Aditya Sood e Dan Shear. Amy Pascal è anche executive producer della serie per Pascal Pictures. Tra gli executive producer figurano anche Cage e Pavlina Hatoupis.

“The Spider” (Nicolas Cage) in a scene from Prime Video’s Spider-Noir (Courtesy of Prime Video)

Spider-Noir ha un carisma affascinante con le sue atmosfere squisitamente retrò e sopra le righe. È una serie televisiva coinvolgente che sfrutta nell’arco di 8 episodi un’azione da fumetto e colpi di scena ben congegnati, spaziando tra melodramma romantico, poliziesco e un tipo di comicità slapstick, e cura con dovizia di particolari tutti i personaggi che ruotano intorno al protagonista. Al fianco di Reilly ci sono la segretaria/investigatrice Janet (Karen Rodriguez), il giornalista Robbie Robertson (Lamorne Morris) e la femme fatale Cat Hardy (Li Jun Li).

