Nella sua prima enciclica, Magnifica humanitas, Papa Leone XIV affronta le sfide poste dall’intelligenza artificiale e dalla rivoluzione digitale, riaffermando con forza la centralità della persona umana, della sua dignità e dei suoi diritti. In un tempo in cui la tecnica trasforma il lavoro, la conoscenza e le relazioni sociali, il pontefice invita a orientare l’innovazione al bene comune, promuovendo una cultura della responsabilità, della cura e della solidarietà.

EDB propone l’edizione di Magnifica humanitas arricchita dalla prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi, che ne evidenzia il significato ecclesiale e civile nel contesto delle profonde trasformazioni del nostro tempo.

Questa pubblicazione offre ai lettori uno strumento prezioso per accostarsi alla prima enciclica di Papa Leone XIV, cogliendone la portata profetica e l’attualità delle riflessioni sul futuro dell’umanità nell’era dell’intelligenza artificiale.

“Un documento che mostra, ancora una volta, che la voce disarmata di un uomo al quale la grazia ha insegnato l’amore è un tesoro per tutta l’umanità.

”Dalla prefazione del cardinale Matteo M. Zuppi

