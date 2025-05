Ancona, cuore della sostenibilità e della consapevolezza alimentare.

Nell’ambito della manifestazione “Tipicità in Blu”, Visionando ONG, in collaborazione con Marina Militare Italiana e World Food Programme Italia, ha promosso la tavola rotonda “L’Alimentazione sostenibile e la tutela dell’ambiente marino” il 20 maggio 2025, dalle ore 15 presso il “Foyer dell’Auditorium” – Mole Vanvitelliana, Ancona.

L’iniziativa nasce dalla volontà di favorire un dialogo aperto tra mondo accademico, istituzioni e realtà internazionali impegnate nella sostenibilità e si propone di offrire un contributo concreto al dibattito su alimentazione sostenibile, salvaguardia delle risorse marine e innovazione nel settore agroalimentare, con il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni.

Il lancio di questo percorso è avvenuto il giorno 1 aprile 2025 sulla nave Vespucci, presso il porto di Ancona alla presenza dell’Ammiraglio Antonio Natale, del Presidente di Visionando ONG Avv. Antonella Succi, del Presidente di World Food Programme Italia Prof. Vincenzo Sanasi D’arpe, del Rettore dell’Università di Camerino Prof. Graziano Leoni, del Presidente del Comitato scientifico di Visionando Prof. Francesco Casale, della Prof.ssa Fiorenza Deriù dell’Università La Sapienza di Roma, della Prof.ssa Lucia Ruggeri, Preside della facoltà di giurisprudenza UNICAM, e dei delegati dei Rettori delle Università di Macerata e Urbino.

UN PROGETTO, UN NETWORK CULTURALE – Il progetto, promosso da Visionando, con il sostegno della direzione di Tipicità in blu, coinvolge la Marina Militare Italiana, World Food Programme Italia e il mondo accademico, in particolare: Università Politecnica delle Marche, Università di Camerino (UNICAM), Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Università degli Studi di Macerata, Università di Roma “La Sapienza”. Alla tavola rotonda parteciperanno relatori indicati dalle università, esperti della materia e un relatore per Slow Food Marche.

LE UNIVERSITA’ AL CENTRO PER FARE FORMAZIONE E INFORMAZIONE – Prendono parte alla manifestazione il Sindaco di Ancona Daniele Silvetti, i Magnifici Rettori delle Università marchigiane; Ammiraglio Antonio Natale della Marina Militare con a seguire l’Avv. Antonella Succi Presidente Visionando. Modera l’incontro il Prof. Francesco Casale Unicam-Visionando.

Nelle due sessioni che seguiranno vi saranno testimonianze dall’Italia e dal Mondo con l’esperienza del Prof. Vincenzo Sanasi D’Arpe (Presidente WFP Italia), del Dott. Roberto Rubegni (Consigliere Regionale Slow Food Marche). Nella seconda sessione partecipano la Prof.ssa Fiorenza Deriu (Sapienza Università di Roma),il Prof. Francesco Regoli (Univ. Politecnica delle Marche), il Prof. Luca Petrelli (Unicam), Prof. Filippo Pistocchi (docente Unimc).la Prof.Silvia Casabianca (Univ. Urbino).

“Con Visionando intendiamo ringraziare fin da ora tutti i partecipanti, in particolare la Marina Militare Italiana e l’Ammiraglio Antonio Natale” ha affermato l’Avv. Antonella Succi, Presidente di Visionando ONG, la cui collaborazione ha consentito, ancora una volta, di promuovere l’etica dei diritti fondamentali, in particolare al diritto all’ambiente e all’alimentazione sostenibile, in Italia e nel Mondo.