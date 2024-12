Margo Martindale (tre volte vincitrice agli Emmy), Chris Diamantopoulos (Silicon Valley, Erano ragazzi in barca) e Guillaume Cyr (Family Game) sono i meravigliosi protagonisti di The Sticky – Il grande furto, l’imperdibile Serie Tv su Prime Video.

©Photo: Jan Thijs 2023

Brian Donovan e Ed Herro (American Housewife) sono i due creatori di questa dark comedy, ispirata ad un furto realmente accaduto che ha fatto notizia a livello internazionale.

Ma i titoli di testa di ogni episodi recitano che “questa non è la vera storia!”

Ambientata nel 2011, la serie si basa su un fatto di cronaca in cui una banda di sicari rubò circa 9.000 barili di sciroppo d’acero, un bottino dal valore di milioni di dollari (intorno ai 18 milioni), sottraendolo segretamente dalla riserva strategica di sciroppo d’acero della Federation of Maple Syrup Producers.

©Photo: Jan Thijs 2023

Ruth Landry (Margo Martindale, tre volte vincitrice agli Emmy) è una tenace coltivatrice di sciroppo d’acero di mezza età che, quando le autorità minacciano di portarle via tutto ciò che ama, decide di darsi al crimine.

Farà squadra con un mafioso di Boston dal carattere irascibile, Mike Byrne (Chris Diamantopoulos) e con una gentile guardia di sicurezza franco-canadese, Remy Bouchard (Guillaume Cyr.) per portare a termine un furto multimilionario alle riserve di sciroppo d’acero del Quebec.

Margo Martindale, Chris Diamantopoulos e Guillaume Cyr – ©Photo: Jan Thijs 2023

L’improbabile e maldestro trio di ladri di sciroppo d’acero sfugge al lungo braccio della legge, creando caos nella sua ricerca dell’oro liquido, mentre si diletta con un potenziale omicidio.

È una serie brillante, veloce (25 minuti ad episodio), e divertente sul genere poliziesco-commedia alla Fargo per intenderci, con una serie di situazioni e molte battute che giocano sullo scontro culturale, tensione e momenti commoventi.



In Arrivo su Prime Video il 6 dicembre 2024.

