Al via il 16° Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador

Il Premio Mattador è un invito a scrivere soggetti e sceneggiature che riescano a raccontare storie coinvolgenti, espresse con spirito libero, secondo l’idea e la poetica di Matteo Caenazzo, giovane talento triestino prematuramente scomparso a cui il Premio è dedicato. Proprio il cinema e in particolare la sceneggiatura erano il grande sogno e progetto di Matteo.

L’Associazione MATTADOR dal 2009 sostiene il talento dei giovani e li accompagna con professionalità e passione verso un possibile futuro nel campo del cinema e dell’audiovisivo. Alcuni numeri: 10 Tutor, 65 Lettori per ogni edizione, 7 Curatori delle Sezioni del Premio, 20/30 Componenti di troupe per ogni produzione, 75 Relatori nelle 15 presentazioni del Premio, 15 Pregiate firme dell’arte contemporanea per il Premio d’Artista.

Inizia ufficialmente il 16° Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador dedicato a Matteo Caenazzo.

E’ da oggi online il bando di concorso e i regolamenti per partecipare (sul sitowww.premiomattador.it), che invita i giovani tra i 16 e i 30 anni a scrivere e illustrare opere cinematografiche

Il Premio 2024/2025 prevede le seguenti Sezioni e relativi Premi: Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura per lungometraggio pari a 5.000 euro per il vincitore della migliore sceneggiatura; Premio MATTADOR al miglior soggetto con la Borsa di formazione MATTADOR per i finalisti della sezione al miglior soggetto e 1.500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formativo; Premio MATTADOR Series al miglior progetto di serie TV con la Borsa di formazione Series per i finalisti e 1.000 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formativo; Premio DOLLY “Illustrare il cinema” alla migliore storia raccontata per immagini con la Borsa di formazione DOLLY per il vincitore della migliore sceneggiatura disegnata, con la possibilità di ricevere un premio di 1.000 euro, in base al risultato.

I regolamenti per partecipare alla sedicesima edizione del Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador sono da oggi online:

https://www.premiomattador.it/regolamento-premio-mattador-2025/

https://www.premiomattador.it/regolamento-mattador-series-2025/

https://www.premiomattador.it/regolamento-dolly-2025/

I progetti devono essere inviati attraverso la piattaforma

https://iscrizioni.premiomattador.it

Il Lancio del 16° Bando si svolge sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo.