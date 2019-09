Leone d’Oro per il miglior film

“JOKER” di Todd Phillips

Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria

“J’ACCUSE” di Roman Polanski

Leone d’Argento – Premio per la migliore regia

Roy Anderson per “OM DET OÄNDLIGA (ABOUT ENDLESSNESS)”

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile

Luca Marinelli per “MARTIN EDEN” di Pietro Marcello

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile

Ariane Ascaride per “GLORIA MUNDI” di Robert Guédiguian

Premio per la migliore sceneggiatura

Yonfan per JI yuan tai qi hao (no. 7 cherry lane) di Yonfan

Premio Speciale della Giuria

“LA MAFIA NON È PIÙ QUELLA DI UNA VOLTA” di Franco Maresco

Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente

Toby Wallace per “BABYTEETH“ di Shannon Murphy

Premio “Luigi De Laurentiis” per un’Opera Prima

“YOU WILL DIE AT 20″ di Amjad Abu Alala

Premio Orizzonti per il miglior film

“ATLANTIS” di Valentyn Vasyanovych

Premio Orizzonti per la migliore regia

Théo Court per il film “BLANCO EN BLANCO”

Premio Speciale della Giuria Orizzonti

“VERDICT” di Raymund Ribay Gutierrez

Premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile

Marta Nieto nel film “Madre“ di Rodrigo Sorogoyen

Premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile

Sami Bouajila nel film “BIK ENEICH – UN FILS” di Mehdi M. Barsaoui

Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura

Jessica Palud, Philippe Lioret, Diastème per il film “REVENIR” di Jessica Palud

Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio

“DARLING” di Saim Sadiq

Venice Virtual Reality

Premio Miglior VR (Storia immersiva)

“THE KEY” di Céline Tricart

Premio Miglior Esperienza VR (per contenuto interattivo)

“A LINHA” di Ricardo Laganaro

Premio Migliore Storia VR (per contenuto lineare)

“DAUGHTERS OF CHIBOK” di Joel Kachi Benson

Premio Venezia Classici per il miglior film restaurato