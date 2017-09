Nel 1999, Jim Carrey interpreta Andy Kaufman, comico innovativo e dissacrante, nel film Man on the Moon, diretto da Milos Forman. Il documentario racconta il suo processo di creazione del personaggio, che lo porterà a un’immedesimazione totale con Andy Kaufman e i molteplici personaggi da lui interpretati in carriera.

Dove si ferma il personaggio, e dove inizia l’attore? Questa la domanda che il documentario di Chris Smith esplora con vivida chiarezza e grande profondità artistica. Attraverso le parole di Jim Carrey e gli splendidi dietro le quinte girati ai tempi delle riprese di Man on the Moon, Smith ricostruisce il travagliato rapporto di Jim con il personaggio di Andy Kaufman e i suoi personaggi, e in particolare Tony Clifton. Sentire Jim Carrey raccontare come Andy sia “emerso” dentro di lui, quasi come se un alieno avesse preso possesso del suo corpo, impone una riflessione profonda sul lavoro dell’attore, su cosa significhi l’immedesimazione, e su quanto interpretare un personaggio porti un attore a compiere una seduta di autopsicoanalisi, in cui fa emergere tutto il suo vissuto per poi trasformarlo in qualcosa che è altro da sé, eppure parte di sé.

Non è solo un film sull’arte, ma anche un film sull’identità, sul cercare se stesso nelle esperienze di altri, sul capire chi si è veramente attraverso l’esplorazioni di diversi io che coabitano nella propria mente.

Il documentario funziona per la sua capacità di usare le parole di Carrey per rinforzare le immagini, e viceversa: quando Carrey racconta dell’apparizione di Andy, noi vediamo Jim diventare Kaufman, trasformarsi letteralmente sotto i nostri occhi in un’altra persona, e agire, pensare come quest’altra persona, mettendo a dura prova la pazienza degli altri membri del cast, Milos Forman in testa. Con il passare del tempo, tuttavia, vediamo il loro atteggiamento cambiare, nella realizzazione che ciò cui stanno assistendo non è il capriccio di una star fuori di testa, ma una vera e propria metamorfosi messa in atto da un grandissimo artista.

Jim & Andy è un documentario che sa astrarsi dalla sua forma puramente descrittiva per diventare racconto introspettivo, regalandoci un viaggio indimenticabile nella mente di Jim Carrey, Andy Kaufman, e Tony Clifton.