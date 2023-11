Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, QUID+, la collana editoriale di Gribaudo presenta quattro nuove proposte per rendere il Natale ancora più speciale e significativo. Celebrare il Natale con QUID+, vuol dire regalare momenti di apprendimento, affetto ed emozioni positive.

Babbo Natale alla Ricerca dello Spirito Natalizio



Un nuovo activity book per trasformare l’attesa natalizia in un’avventura educativa e divertente. Con un’attività al giorno per ogni giorno di dicembre, i bambini saranno coinvolti nella scoperta dei valori fondamentali del Natale. Un regalo ideale per parlare in famiglia del vero significato delle festività Natalizie.

Un Mondo di Coccole



Scritto con la consulenza di un’osteopata pediatrica, questo libro offre 11 racconti illustrati e altrettante filastrocche per che guidare genitori e figli in un percorso di crescita sereno e consapevole, che parte da abbracci e carezze fino ad arrivare a veri e propri massaggi per lenire piccoli dolori e contribuire al benessere psicofisico dei più piccoli.

Il Laboratorio delle Emozioni

I genitori ed educatori sono chiamati a diventare veri e propri allenatori emotivi con il nuovo gioco educativo di QUID+. Ideato con la collaborazione della psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, Chiara Bosia, l’esperienza ludica diventa una palestra emotiva, per aiutare i bambini a riconoscere e gestire le emozioni.

4. L’Orologio della Gentilezza

Una raccolta di 24 racconti illustrati che insegnano ai bambini che ogni momento è quello giusto per un gesto di gentilezza. Questo libro segue le esperienze quotidiane di Pietro ed Elisa, evidenziando il ruolo centrale della gentilezza. Nel libro guida per gli adulti, si definisce la gentilezza, i suoi effetti, come nasce e come si può apprendere.