Papa Francesco ha incontrato domenica mattina 1600 ragazzi provenienti dal nord Italia alla Basilica della Madonna della Salute a Venezia cantando e applaudendo felici.

Arrivato con 20 minuti di anticipo in taxi, ha salutato tutti e i giovani presenti già dalle 7 del mattino.

Il discorso del Papa è stato emozionante e al tempo stesso utile e sincero, dispensando preziosi consigli, a cuore aperto come un Padre.

Li ha esortati ad alzarsi dal divano, che può prenderli per tutta la vita, impedendo di realizzare i sogni.

Di lottare tutte le mattine contro una forza negativa che vorrebbe buttarli giù e che vorrebbe far vedere loro tutto grigio. In queste situazioni invece bisogna ringraziare Dio per le cose che ci ha donato e vedere il lato bello della vita, perché ognuno di noi ha cose belle.

Ha consigliato di usare il cellulare con moderazione, usarlo, usare la tecnologia, ma non isolarsi dal mondo, incontrare le persone, dargli una stretta di mano, uscire di casa e vivere.

Papa Francesco ha poi ricordato uno dei più grandi doni della gioventù, la maternità e la paternità, la magia di creare una nuova vita e li ha esortati a riflettere sulla gioia di questo magico evento.

Alla fine ha detto ai giovani quello che ha detto alle Giornate della Gioventù, “Alzatevi e fate rumore” e tra gli applausi e la gioia dei presenti ha ricevuto una Forcola in dono da una loro rappresentanza.