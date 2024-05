1 di 28

Foto a cura di Alcide Boaretto

Al via il Festival di Cannes con la presentazione della Giuria composta dalla presidente Greta Gerwig, la prima regista donna a superare il miliardo di dollari di incassi con Barbie, Meryl Streep Palma d’Oro, Lily Gladstone, la protagonista di ‘Killers of the Flower Moon’ di Scorsese, l’attrice francese Eva Green che ha lavorato in 007 e con Bertolucci e Tim Burton, l’attore francese Lupin Omar Sy, i registi Juan Antonio Bayona e Kore-eda Hirokazu, la regista Nadine Labaki, la sceneggiatrice turca Ebru Ceylan e l’attore italiano Perfrancesco Favino che si è detto molto emozionato per il ruolo di giurato.

L’attrice Meryl Streep quando ha ricevuto la Palma d’Oro ha ringraziato tutti, dal suo agente al suo parrucchiere che l’ha seguita in tutta la sua carriera, creando con lei i suoi personaggi.

Commossa guardando la clip della sua carriera ha dichiarato che quando è stata a Cannes nel 1989 era quasi quarantenne e madre di tre figli, quasi rassegnata al fatto che la sua carriera sarebbe finita presto, ma l’impegno la costanza e il sacrifico l’hanno condotta fino a questo importante traguardo.