Sanremo 2024: stasera la finalissima. È polemica sulla vittoria di Giolier nella serata delle cover, che ha sfiorato i 12 milioni di telespettatori.

67,8% di share con 11 milioni 893 mila spettatori. Questo il dato impressionante, il più alto dal 1987 (cioè da quando esistono le rilevazioni Auditel), registrato ieri dalla serata delle cover e dei duetti, la più attesa, la più divertente e ora, da ieri, anche la più polemizzata del Festival. A scandalizzare il pubblico in sala e quello a casa, la vittoria di Geolier, idolo dei giovanissimi e delle classifiche, soprattutto (ma non solo) per il secondo posto di Angelina Mango e l’esclusione incomprensbile nella top five delle cover dei, per citarne una su tutti, Santi Francesi. Al netto di un sistema di voto, forse sbagliato, la polemica sui social si è spostata su un piano sociale, molto sgradevole: molti napoletani hanno reagito male alle critiche e sono andati sulla difensiva, tutti quelli contrari alla vittoria di Geolier sono stati accusati di razzismo.

“A me dispiace sempre quando sento dei fischi – ha commentato Amadeus – Ci sta che il pubblico rumoreggi. Questo fa parte del festival di Sanremo. I fischi nei confronti di un ragazzo di 20 anni però li ho trovati ingiusti. Ha fatto solo il suo mestiere. Va rispettato il pensiero di chi lo ha votato. Chiunque vinca stasera per me avrà meritato la vittoria”.

Ecco l’ordine di uscita dei cantanti in gara per la finalissima di stasera:

Renga e Nek Big Mama Gazzelle Dargen d’Amico Il Volo Loredana Bertè Negramaro Mahmood Santi Francesi Diodato Fiorella Mannoia Alessandra Amoroso Alfa Irama Ghali Annalisa Angelina Mango Geolier Emma Il Tre Ricchi e Poveri The Kolors Maninni La Sad Mr. Rain Fred De Palma Sangiovanni Clara Bnkr 44 Rose Villain

Stasera, per la finalissima, il co-conduttore sarà Fiorello e, tra gli ospiti, Roberto Bolle: “È una grandissima emozione tornare al Festival. Per me è la terza volta, ma quando Amadeus mi ha invitato ho accettato subito. Ieri sera ero a Londra a ballare al Royal Opera House, per festeggiare i 25 anni di carriera lì. È stato un momento molto importante della mia stagione artistica. Però non potevo dire di no ad Amadeus, perdere questa opportunità. È un palcoscenico straordinario. Ho sempre creduto di portare la danza a tutti, a un pubblico che sia il più grande possibile. Quindi non potevo mancare. Stasera porterò sul palco dell’Ariston un brano iconico della danza del ‘900, che non è mai stato portato in televisione. Il 29 aprile ci sarà un grande evento su Rai Uno per celebrare la giornata mondiale della danza.”

Stasera verrà svelata per la prima volta la classifica provvisoria.

Altri ospiti saranno la Banda Musicale dell’Esercito Italiano che eseguirà l’Inno di Mameli, Luca Argentero, Gigliola Cinguetti che porterà, dopo 60 anni, sul palco la canzone “Non ho l’età”. Previsto anche un momento celebrativo per i 70 anni di Radio Rai. Assegnati anche i premi speciali: Mia Martini, il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, premio Sergio Bardotti per il miglior testo, e il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale. Sul palco Suzuki, Tananai.

Consegnata oggi in conferenza stampa la targa al fotografo Maurizio D’Avanzo per i suoi 45 anni filati al Festival di Sanremo.