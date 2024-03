È in arrivo su Prime Video un remake de Il duro del Road House (Road House), film del 1989 diretto da Rowdy Herrington con protagonista Patrick Swayze.

Il regista di The Bourne Identity, Doug Liman, ha preso le redini di questa storia riadattata da Anthony Bagarozzi e Chuck Mondry e interpretata da un insuperabile Jake Gyllenhaal.

Dopo “un fattaccio” all’Ultimate Fighting Championship, Dalton (Gyllenhaal) tira a campare in combattimenti clandestini. La sua fama è tale che vince senza nemmeno alzare un braccio.

Dopo uno dei soliti incontri, viene avvicinato da Frankie (Jessica Williams), la proprietaria di road house, un bar sulla spiaggia, frequentato anche da Hemingway. La donna lo vuole assumere come un “buttafuori” più convincente del solito. Da tempo il suo bar, come tutta la zona di Glass Key, in Florida, è in mano a una banda di teppisti che semina distruzione e caos. Inizialmente riluttante, Dalton alla fine si presente al Road House.

Scopre così un giro di corruzione che ha scatenato una sorta di “guerra locale” del territorio.

La trama alterna sardonica la violenza a discorsi filosofici sulla violenza e sull’unione della comunità.

È un film d’azione spavaldo e bizzarro, forse non del tutto consapevole della sciocchezza di alcuni risvolti, non perfetto… anzi, ma riesce a conquistare grazie all’interpretazione carismatica di Jake Gyllenhaal, in un ruolo tra l’antieroe e il macho anticonvenzionale.

L’abile regia di Liman riesce a catturare l’attenzione dello spettatore sebbene manchi un solo momento razionale in tutta la storia. Alla fine ci si diverte. E non è poco.

Dal 21 aprile su Amazon Prime Video.