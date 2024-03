A Treviso iniziano le riprese della nuova serie di Rai2 Stucky

Giuseppe Battiston è “Stucky“, l’ispettore di Polizia protagonista dell’omonima serie in sei puntate ambientata a Treviso per la regia di Valerio Attanasio, di cui sono cominciate le riprese.La serie andrà in onda prossimamente su Rai 2. Nel cast, anche Barbora Bobulova, nei panni del medico legale Marina De Santis. L’attore friulano interpreta un personaggio apparentemente distratto, spesso bistrattato e sottovalutato, che si lascia guidare dal suo istinto, dalla curiosità e da un pensiero fuori dagli schemi.

La serie, coprodotta da Rai Fiction – Rosamont, distribuzione Rai Com è ispirata ai romanzi dello scrittore veneto Fulvio Ervas e il soggetto è firmato da Valerio Attanasio, Matteo Visconti e Marco Pettenello. “Stucky” è realizzato con il contributo di PR FESR del Veneto 2021-2027 e il sostegno di Veneto Film Commission presieduta da Luigi Bacialli..

Grazie alla sua capacità di indagare le dinamiche relazionali, Stucky riuscirà a trovare la risposta per risolvere anche i casi più spinosi. I suoi compagni di viaggio sono il medico legale Marina (con cui Stucky ha un rapporto di intensa e un po’ maldestra intimità), l’oste Secondo (consigliere e mentore) e due poliziotti , che hanno imparato ad amarlo, ma non ancora a capirlo.

“Sono molto contento di avere la possibilità di lavorare con attori come Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova.– dice il regista Valerio Attanasio – Il fatto che le sei storie ispirate daFulvio Ervas che racconteremo siano su un ispettore di Treviso permetterà al pubblico di avvicinarsi, conoscere ed apprezzare una città poco presente nell’immaginario cinematografico e televisivo.”.

“È più misterioso Stucky o i misteri che si trova ad affrontare? Stucky, uomo silente e tenace, – aggiunge Giuseppe Battiston – cerca, pensa, indaga tra le miserie e le ricchezze di un luogo che non è nord, non è sud, non è Italia, è mondo: quello delle debolezze umane”.

“Siamo veramente orgogliosi di ospitare una serie così attesa come quella sull’Ispettore Stucky nella nostra città che attira sempre di più l’attenzione delle grandi produzioni», dichiara il sindaco di Treviso Mario Conte seguito dall’assessore regionale Cristiano Corazzari che ha ricordato come la società di produzione cinematografica Rosamont sia beneficiaria di un sostegno finanziato col PR FESR 2021-2027 Azione 1.3.11 sub C.