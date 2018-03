Non ho l’età di Olmo Cerri recupera fra le tante lettere destinate a Gigliola Cinquetti, quattro scritte da quattro italiani emigrati in Svizzera negli anni Sessanta. La dolce voce vincitrice del Festival di Sanremo 1964 assume il ruolo di allegoria d’Italia, un’Italia che Carmela, Don Gregorio, Gabriella e Lorella non vogliono dimenticare e per la quale provano un affetto sincero.

Con la stessa ingenuità con cui sono scritte le amorevoli parole rivolte alla giovane cantante, la macchina da presa riprende i semplici gesti quotidiani dei quattro protagonisti, scrutando con curiosità ogni dettaglio dei loro ricordi.

Memorie ricche di speranze, ambizioni, ma anche e soprattutto di clandestinità e sfruttamento. Immagini e racconti che ci portano a riflettere in particolar modo sul presente: nonostante gli italiani siano diventati il paese ospitante, dimenticano spesso il loro passato.

Recensione di Danae Bulfone