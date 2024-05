Tratta dai bestseller (editi in Italia da Mondadori) di Julia Quinn e tradotta in serie televisiva per Netflix da Shonda Rhimes, produttrice che trasforma in oro tutto ciò che scrive (due fra tutti: Grey’s Anatomy, Scandal) è in arrivo l’attesa terza stagione di Bridgerton.

La serie ha fatto luccicare gli occhi a cuoricino di trasversali generazioni, impenitenti romantici. Il merito è della Rhimes che ha applicato il colour–blind (scelta di assumere interpreti indipendentemente dal loro aspetto, genere, etnia anche se siamo nell’800) alla trama.

Siamo sempre nella società londinese dell’epoca della Reggenza. Dagli scintillanti balli a Mayfair agli aristocratici palazzi di Park Lane e non solo, la serie svela un universo seducente e sontuoso pervaso di complicate regole e drammatiche lotte di potere, dove nessuno può mai dirsi al sicuro. Il fulcro della serie è la potente famiglia Bridgerton, con ben otto fratelli affiatati che costituiscono un gruppo audace e brillante impegnato a destreggiarsi nel mercato dei matrimoni dell’aristocrazia inglese in cerca di romanticismo, avventura e amore.

Il successo della prima stagione è stato merito della prestanza dell’attore protagonista Regé-Jean Page, aprendo le danze all’attesa di rinnovi da parte della rete (Netflix) e facendo spolverare alle librerie i romanzi della Quinn.

Nella terza stagione la protagonista è Penelope Featherington (Nicola Coughlan) che dopo aver sentito le parole denigratorie di Colin Bridgerton (Luke Newton) nei suoi confronti ha finalmente accantonato la cotta di lunga data per lui. Penelope ha tuttavia deciso che è arrivato il momento di trovare un marito che le garantisca sufficiente indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano dalla madre e dalle sorelle. Ma la mancanza di autostima fa sì che i suoi tentativi di sposarsi falliscano clamorosamente.

Nel frattempo Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e un atteggiamento molto spavaldo, ma è avvilito nel constatare che Penelope, l’unica persona che lo ha sempre apprezzato così com’era, gli sta dando il benservito. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, Colin si offre di farle da mentore per aiutarla a trovare fiducia in se stessa e quindi un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a sortire un effetto anche troppo positivo, Colin è costretto a chiedersi se i suoi sentimenti per la ragazza siano davvero solo amichevoli. A complicare le cose per Penelope interviene la rottura con Eloise (Claudia Jessie), che ha trovato una nuova amica in circoli inaspettati. Inoltre, la sua presenza sempre maggiore nell’alta società le rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown.

Bridgerton torna per la terza stagione, che sarà divisa in due parti con la Parte 1 (episodi 1-4) disponibile dal 16 maggio 2024 e la Parte 2 (episodi 5-8) dal 13 giugno 2024.

Abbiamo visto in anteprima i primi 4 episodi, e per quanto vale ci siamo annoiati non poco.

Si sta prendendo troppo sul serio.

Speriamo in più leggerezza nei prossimi 4.