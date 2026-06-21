Matteo Buzzanca firma la colonna sonora di ”Innamorarsi e altre pessime idee” di Simone Aleandri

Il compositore romano Matteo Buzzanca firma la colonna sonora di Innamorarsi e altre pessime idee, il nuovo film di Simone Aleandri con Lino Guanciale, Ilenia Pastorelli, Andrea Delogu, Claudio Colica, Grazia Schiavo e Davide Devenuto. Una produzione Rodeo Drive con Rai Cinema, in collaborazione con SKY Cinema, uscito nelle sale il 28 maggio, distribuito da 01 Distribution.

Protagonista è Lino (Lino Guanciale), avvocato di successo, che vede la sua vita crollare quando la moglie Grazia (Grazia Schiavo) decide di lasciarlo per un affascinante chef, Paolo (Davide Devenuto). Mosso da un desiderio di rivalsa, Lino escogita un piano: dimostrare a Grazia che Paolo è un seduttore pronto a tradirla e ad abbandonarla. Per riuscire nel suo scopo coinvolge Sofia (Andrea Delogu), una donna bellissima sommersa in guai legali con l’ex fidanzato. Lino le offrirà assistenza legale, in cambio lei dovrà sedurre Paolo. Saranno aiutati dagli eccentrici amici di Lino (Tommy, Claudio Colica) e di Sofia (Matilde, Ilenia Pastorelli). Ma l’imprevisto è dietro l’angolo.

Per la colonna sonora di Innamorarsi e altre pessime idee– spiega Matteo Buzzanca –mi sono divertito a lavorare con grande libertà creativa, costruendo un universo musicale molto vario, pieno di sfumature e contaminazioni. Insieme alla regia e al montaggio abbiamo cercato sonorità eccentriche, capaci di dare al film una personalità musicale riconoscibile. Su questa linea ho composto anche le diverse canzoni che attraversano il film, ispirate a mondi molto differenti tra loro, quasi fossero tratte dalle playlist dei protagonisti e dai loro gusti musicali: dal funk al soul Motown, dalla new wave all’indie pop”.

Buzzanca compone da anni sia per il cinema (sue le musiche, tra gli altri, de Il divin codino, Trash – La leggenda della piramide magica, Prophecy), sia per la tv (Noi siamo leggenda, Per Elisa. Il caso Claps, Se fossi te, Roberta Valente Notaio in Sorrento), oltre a essere autore di canzoni di successo per tantissimi interpreti della discografia italiana.