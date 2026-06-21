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Affidata a Cineforum Labirinto la direzione artistica della nuova edizione di Fiaticorti Film Festival

Da
Anna Culotta
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Il Comune di Istrana ha affidato a Cineforum Labirinto, associazione culturale con una lunga esperienza nell’ambito dell’organizzazione di eventi cinematografici nel territorio della Marca e molto attiva nel capoluogo trevigiano, la direzione artistica della 24esima edizione di Fiaticorti Film Festival, che si terrà tra giugno e settembre 2027.

Con oltre vent’anni di storia, Fiaticorti Film Festival è uno dei festival più longevi dedicati al cortometraggio a livello nazionale, una manifestazione che si distingue tanto per il legame con il territorio quanto per il respiro internazionale che caratterizza le opere presentate e gli ospiti. In linea di continuità con le precedenti edizioni, ad affiancare i due nuovi direttori artistici Sara Ricciardi e Livio Meo, ci sarà Andrea Grespan, membro della direzione artistica dal 2011.

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