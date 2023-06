Tutto pronto a Milano per l’edizione 2023 di Party Like A Deejay, evento unico sul panorama nazionale: la straordinaria festa di Radio Deejay, realizzata con il Patrocinio del Comune di Milano.

Il 10 e 11 Giugno: due giorni gratuiti di musica, sport, incontri, intrattenimento e condivisione insieme agli speakers della radio, in due luoghi simbolo della città: Parco Sempione , per l’occasione suddiviso in 6 aree tematiche con tante attività rivolte a un pubblico di ogni età, e, per la prima volta, l’ Arco della Pace , cuore pulsante della grande musica live di quest’anno, con dj set e live stage esclusivi, tutti a ingresso libero.

Il palco dell’Arco della Pace si accende sabato 10 giugno, dalle ore 18.00 alle 21.00 , con i dj set di MACE, Zef e Marz e Bassi Maestro.

Domenica 11 giugno la serata evento dove sono previste dalle ore 17.00 le esibizioni live di alcuni degli artisti più amati del momento: Annalisa, Ariete, Articolo 31, Blanco, Boro Boro, Bresh, Clara, Coma_Cose, Elodie, Fedez, Francesca Michielin, Gaia, gIANMARIA, Lazza, Madame, Mr. Rain, Oriana Sabatini, Paola & Chiara, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rondodasosa, Rosa Chemical, Sangiovanni, Tananai, Tommaso Paradiso, Wayne. Tra una performance e l’altra, si alternano gli speakers della radio, mentre arricchiscono la serata i dj set di Linus, Nicola Savino e Duappo, il live set di Nikki e DJ Aladyn e il gran finale con Albertino.

Ma Party Like A Deejay prende il via già dalle ore 10.00 di sabato all’interno di Parco Sempione. Considerato da sempre il “giardino della radio”, il parco diventa per due giorni teatro di un ricco palinsesto di attività suddivise nelle 6 aree tematiche: Speakers’ Corner, Area Sport, Area Giochi senza Wi-Fi, Area Family&Kids, Casa Deejay e Ricordi Stampati.

Il Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco ospita, nei giorni di sabato e domenica, gli Speakers’ Corner (molti dei quali già sold out): 9 speciali talk e approfondimenti live con i protagonisti dei programmi più amati di Radio Deejay . Sabato in calendario Linus e Nicola Savino (“ Deejay Chiama Italia”), La Pina, Diego e La Vale (“Pinocchio”), Luciana Littizzetto e Vic (“La bomba”). Quest’ultimo presente anche in due momenti speciali in collaborazione con NOW: “Più di Una Finale”, dedicato alla Finale di UEFA Champions League, e “Più di una serie tv”, dedicato al mondo delle serie Tv che diventano “brand”.

Domenica è la volta del Trio Medusa (“Chiamate Roma Triuno Triuno”), Nikki, Federico Russo e Francesco Quarna (“Summer Camp”), Alessandro Cattelan (“Catteland”), Fabio Volo (“Il Volo del Mattino”). Quella degli Speakers’ Corner è l’unica attività la cui partecipazione prevede un costo di € 10 + diritti di prevendita su Ticketone.it.

Nell’Area Sport tanto spazio dedicato al fitness con lezioni di Yoga, meditazione, pilates, dance workout, cardio hit e molto altro ancora, a cura di BuddyFit, che si svolgono al Teatro Burri con un calendario continuo di corsi in modalità silent per vivere dei momenti di benessere unici immersi nel verde. L’immancabile campo da basket che, sotto la direzione di Under Armour, è animato sabato mattina da uno spettacolare torneo performance di 3contro3 di altissimo livello in cui si sfideranno squadre maschili e femminili e nel pomeriggio da una gara di tiro a 3 punti, nella giornata di domenica invece ci saranno molti giochi per tutti, allenamenti con gli Ambassador Under Armour e l’immancabile All Star Game, dove dj della radio, atleti e Ambassador Under Armour si sfideranno all’ultimo canestro.

Per partecipare a tutte le attività sportive è sufficiente recarsi allo stand e registrarsi sul momento, mentre per i corsi fitness è necessario prenotarsi anticipatamente sul sito ufficiale dell’evento – https://partylikeadeejay. deejay .it/

L'Area Giochi senza Wi-Fi con i migliori giochi da tavolo e i party game per eccellenza realizzata in collaborazione con Asmodee: ospita biliardini, tavoli da ping-pong, Forza 4 formato XL, pista delle biglie e diverse postazioni per scoprire insieme a Francesco Lancia il coinvolgente mondo dei giochi analogici.

L’Area Family&Kids dedicata ai più piccoli con tantissimi giochi e 3 laboratori a tema green organizzati da Demetra sia sabato che domenica, come Il pollicino verde per realizzare vasi attira-insetti e diventare provetti giardinieri, Green Art per dar vita a piccole opere d’arte a tema green, e La bottega dei giochi e dei giocattoli, un viaggio nel tempo per imparare a creare dei giochi con i materiali a disposizione come si faceva un tempo. Tante anche le attività dedicate ai personaggi più amati dai bambini curate per l’occasione da Cartoon Network e Boomerang, come il circuito automobilistico di Batwheels per vivere un’esperienza di guida unica e sfidarsi in velocità, la sezione Bugs Bunny Costruzioni, in cui i più piccoli potranno realizzare fantastiche creazioni a tema e divertenti giochi creativi, il tappeto elastico gigante di Lucas The Spider e per i fan di Teen Titans Go! è allestita una parete da arrampicata alta 8 metri per far assistere i bambini a emozionanti show.

L’area dei Ricordi stampati dove il celebre fotografo Settimio Benedusi, nella magica atmosfera di uno chapiteau, scatta ritratti in bianco e nero su prenotazione per immortalare i momenti a Party Like A Deejay . Tutta l’area è accompagnata dalla musica e da speciali dj set della console del Radio Capital Stage.

A Casa Deejay l’area food court per una gustosa pausa gourmet all’interno di un villaggio composto da food truck, con una ricca offerta di proposte food & beverage sempre accompagnati dalla buona musica con dj set firmati Radio Deejay .

Grande musica anche in Piazza del Cannone con la console di Radio m2o Stage con playlist accuratamente selezionate e dj set esclusivi.

Sempre all'interno di Parco Sempione sono poi distribuiti 3 Deejay Official Store & Info Point aperti dalle ore 10.00 alle 19.00, più un quarto in Piazza Sempione aperto dalle ore 17.00 alle ore 23.30. Hostess e steward aiuteranno il pubblico a orientarsi nella scelta delle attività e consegneranno shopper e tutto il necessario per affrontare al meglio i due giorni di festa. Oltre ad acquistare il merchandising ufficiale di Radio Deejay , negli store è possibile comprare in esclusiva l'anello ufficiale di Radio Deejay Park Edition, una grande novità dell'edizione 2023 che vuole celebrare l'amore che lega la radio al Parco Sempione; il ricavato della vendita, infatti, sarà destinato al miglioramento delle aiuole per rendere il parco sempre più curato e ricco di nuove piante, arbusti e fiori.

La produzione esecutiva dell’evento è affidata per il secondo anno consecutivo a Eric Galiani per Videomobile e l’immagine coordinata è stata creata da Chunk Studio.