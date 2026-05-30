Penélope Cruz incanta Cannes 2026

Foto di Alcide Boaretto



Eleganza e carisma hanno accompagnato Penélope Cruz sul red carpet di Cannes 2026, dove l’attrice spagnola ha catturato l’attenzione di fotografi e pubblico. Tra sorrisi e applausi, la sua presenza ha confermato il forte legame con il festival francese. Icona del cinema europeo e internazionale, Cruz continua a essere una delle protagoniste più amate della Croisette. La sua apparizione è stata tra i momenti più commentati dell’edizione 2026.

Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto Penélope Cruz e il cast del film – Foto di Alcide Boaretto Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto Penélope Cruz e il cast del film – Foto di Alcide Boaretto Penélope Cruz e il cast del film – Foto di Alcide Boaretto Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto