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Penélope Cruz incanta Cannes 2026

Da
Romina Greggio
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Penélope Cruz - Foto di Alcide Boaretto

Foto di Alcide Boaretto

Eleganza e carisma hanno accompagnato Penélope Cruz sul red carpet di Cannes 2026, dove l’attrice spagnola ha catturato l’attenzione di fotografi e pubblico. Tra sorrisi e applausi, la sua presenza ha confermato il forte legame con il festival francese. Icona del cinema europeo e internazionale, Cruz continua a essere una delle protagoniste più amate della Croisette. La sua apparizione è stata tra i momenti più commentati dell’edizione 2026.

Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto
Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto
Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto
Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto
Penélope Cruz e il cast del film – Foto di Alcide Boaretto
Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto
Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto
Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto
Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto
Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto
Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto
Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto
Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto
Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto
Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto
Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto
Penélope Cruz e il cast del film – Foto di Alcide Boaretto
Penélope Cruz e il cast del film – Foto di Alcide Boaretto
Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto
Penélope Cruz – Foto di Alcide Boaretto

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