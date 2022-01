Sarà Daniel Harding il direttore del Concerto di Capodanno 2022-23 al Teatro La Fenice

Il prossimo Concerto di Capodanno 2022-2023 sarà diretto dal Daniel Harding e vedrà la partecipazione del soprano Federica Lombardi e del tenore Freddie De Tommaso. Quello di Harding sarà un felice ritorno: il maestro britannico sarà di nuovo alla testa dell’Orchestra e Coro del Teatro La Fenice per questo speciale appuntamento. Quattro saranno le repliche del Concerto di Capodanno 2022-2023: giovedì 29 dicembre ore 20.00, venerdì 30 dicembre ore 17.00, sabato 31 dicembre 2022 ore 16.00 e domenica 1 gennaio 2023 ore 11.15. I biglietti per gli spettacoli saranno in vendita a partire da martedì 1 febbraio 2022.

Anche quest’anno tantissimi italiani hanno scelto le emozioni della musica in Fenice per salutare l’inizio del nuovo anno. L’emozione è stata condivisa dal pubblico presente in sala – una sala tornata finalmente gremita in ogni ordine di posti – che ha fatto registrare il tutto esaurito in tutte e tre le repliche dello spettacolo, con un incasso di oltre 550mila euro, ma anche dai milioni di spettatori che hanno potuto seguire il concerto dalle proprie abitazioni, grazie alla diretta su Rai1: in particolare l’evento televisivo ha raggiunto il 23,5% di share con 3.652.000 spettatori. Successo anche sui social network e nel web: il sito www.teatrolafenice.it, nella fascia oraria compresa tra le 11.00 e le 15.00 di ieri, ha registrato 1230 accessi contemporanei; numerosissimi i follower di Twitter che con il live twitting della mattina di ieri hanno contribuito a posizionare l’hashtag ufficiale del concerto #capodannofenice tra i primi posti delle tendenze in Italia. Instagram ha registrato un engagement del 5,5 % con oltre 150.000 visualizzazioni delle storie, dei video-spot e reel del concerto e 24.500 like. Anche sulla pagina ufficiale Facebook le visualizzazioni, le condivisioni dei post e i like sono state diverse centinaia di migliaia.

Protagonisti di quest’edizione sono stati il direttore Fabio Luisi, il maestro del Coro Alfonso Caiani, il soprano Pretty Yende e il tenore Brian Jagde, e i ballerini di Aterballetto che hanno danzato su coreografie di Diego Tortelli nei video che hanno accompagnato la musica trasmessa in diretta televisiva, registrati da alcuni luoghi cult di Venezia quali il labirinto Borges della Fondazione Giorgio Cini all’Isola di San Giorgio e presso le installazioni di Achim Menges e di Tumo alla Biennale e a Palazzo Grassi. Il concerto integrale, comprensivo dell’esecuzione della Nona Sinfonia in mi minore op. 95 Dal nuovo mondo di Antonín Dvořák, sarà proposto in differita giovedì 24 febbraio alle ore 21.15 su Rai5.

Il Concerto di Capodanno 2021-2022 è stato coprodotto dalla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia e da Rai Cultura e in collaborazione con Regione del Veneto, Arte e wdr. Main partner Intesa Sanpaolo.