THE WITCHER tra le 30 serie di libri più belle della storia

The witcher ottiene un importante riconoscimento rientrando nella celebre classifica di Forbes The 30 Greatest Book Series Of All Time, ovvero le 30 migliori serie letterarie di sempre. Un notevole risultato che va ad aggiungersi all’altissimo numero di copie vendute in tutto il mondo, da quando uscì per la prima volta ad oggi, che in Italia è pubblicato e distribuito in nuova veste grafica da Editrice Nord.

Inizia così l’articolo di Forbes in merito alle migliori serie letterarie: “Dalle opere fantasy alle saghe epiche, il vasto mondo della letteratura contiene libri classici che hanno avuto un impatto significativo sulla cultura popolare. Molti di questi libri, che sono diventati serie, hanno catturato i cuori e l’immaginazione dei lettori di tutte le età in tutto il mondo e rimangono alcuni dei pezzi più intriganti e redditizi della letteratura mai pubblicati. Questo articolo raccoglie un elenco delle 30 più grandi serie di libri di tutti i tempi, evidenziando le trame e i personaggi che ci hanno affascinato, infastidito o fatto detestare”.

Al primo posto della classifica non poteva che esserci Harry Potter della Rowling, seguito da titoli altrettanto celebri come Il signore degli anelli, Le cronache di Narnia di C.S. Lewis, a sorpresa la saga di Twilight e poi The Hunger Games. Tutti libri che sono diventati film, o serie televisive (come nel caso di The Witcher interpretato da un affascinante Henry Cavill), o ancora fumetti e videogiochi (molto famoso è quello sempre relativo a Geralt di Rivia).

A proposito dell’amata saga di Editrice Nord, scrive Forbes: “The Witcher Saga di Andrzej Sapkowski è una serie di romanzi fantasy che ha catturato il pubblico grazie a una trama in grado di condurre i lettori dentro un mondo oscuro e politicamente turbolento, intriso di magia, mostri e ambiguità morale. Sapkowski presenta ai lettori Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri (noto come Witcher), che naviga nel suo intricato ed emozionante mondo. Con le sue origini nel folklore e nella mitologia polacca, The Witcher Saga si compone di sei libri e ha ottenuto una base di fedeli fan grazie ai suoi vividi personaggi, alla ricca narrazione e all’esplorazione di temi complessi. Netflix ha adattato il lavoro di Sapkowski per la televisione qualche anno fa, ottenendo variegate recensioni da parte dei critici”.

Attualmente siamo in attesa della quarta stagione, dove sappiamo già che Henry Cavill non sarà più il protagonista nei panni di Geralt, ma verrà sostituito da Liam Hemsworth: decisione, questa, che ha scatenato non poche polemiche da parte dei fan dell’attore inglese. In attesa della prossima stagione, possiamo leggere i romanzi di Sapkowski: la saga completa pubblicata da Editrice Nord comprende Il guardiano degli innocenti, La spada del destino, Il Sangue degli Elfi, Il tempo della guerra, Il battesimo del fuoco, La Torre della Rondine, La Signora del Lago, La stagione delle tempeste. Pietra miliare della narrativa fantasy, l’opera intreccia miti e leggende del folklore europeo con originali e travolgenti invenzioni narrative. Il risultato è un mondo immaginario ma allo stesso tempo familiare e spiazzante, dove il mostro più feroce si nasconde dietro la maschera dell’uomo comune, dove nulla è come sembra e i confini tra Bene e Male non sono mai netti.

Riuniti per la prima volta in un unico volume con la traduzione di Raffaella Belletti, gli otto episodi della saga – lungo i quali si dipanano le avventure dello strigo Geralt di Rivia, della maga Yennefer e della principessa Ciri – hanno segnato l’immaginario collettivo d’intere generazioni, diventando fonte d’ispirazione per videogiochi e serie televisive.

«Geralt di Rivia è il Witcher creato dalla penna raffinata di Andrzej Sapkowski, autore polacco di una delle saghe fantasy di maggior successo», ha scritto Matteo Strukul su Il Venerdì – La Repubblica. Andrzej Sapkowski è nato a Łódź, in Polonia, nel 1948. Con la pubblicazione della serie che ha come protagonista Geralt di Rivia ha ottenuto un enorme successo prima in patria e poi all’estero, coronato dall’uscita dei videogiochi e della serie televisiva The Witcher, ispirati ai suoi romanzi.

