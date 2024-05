Nuovi nomi e due grandi anteprime si aggiungono al ricco parterre di ospiti di Best Movie Comics and Games, la cui terza edizione si terrà a Milano presso gli spazi di Superstudio Più (via Tortona 27).

Benedetta Porcaroli, attrice di enorme talento e in continua ascesa, riceverà il Best Movie Award alla Miglior Attrice dopo un’annata che l’ha vista cimentarsi con interpretazioni molto diverse tra loro. Dalla sua Eva nel film-fenomeno Enea di Pietro Castellitto al personaggio di Sister Gwen nell’horror Immaculate, vero e proprio caso negli Stati Uniti, dove recita al fianco della “rising star” di Hollywood Sydney Sweeney, fino al più recente ruolo da protagonista nel Vangelo secondo Maria di Paolo Zucca, un’interpretazione intensa e commovente.

Ad essere premiato con il Best Movie Award al Miglior Attore sarà invece Matteo Paolillo, che con il suo Edoardo Conte è uno dei volti storici e dei personaggi più amati della serie cult Mare Fuori, oltre ad essere apprezzato anche per la sua carriera in ambito musicale con il nome di Icaro.

E sarà proprio Mare Fuori, fenomeno popolare che negli ultimi anni non ha fatto che crescere, ad essere premiata per il secondo anno di fila come Miglior Serie TV. Nell’occasione, la serie verrà celebrata con un incontro alla presenza di alcuni dei protagonisti della quarta stagione. Ci saranno grandi interpreti e attori amatissimi come Vincenzo Ferrera, Giuseppe Pirozzi, Maddalena Stornaiuolo, Antonio De Matteo, Yeva Sai e Luca Varone, pronti a parlare dei loro personaggi e a rispondere alle domande del pubblico.

Tutti questi nomi si aggiungono alla lista di grandi ospiti legati al mondo del cinema e della tv annunciati fin qui: Salvatore Esposito, Chiara Iezzi, Maccio Capatonda, Luigi Di Capua, Leo Gassmann, Chiara Bordi, Ivan SIlvestrini e Zerocalcare.

Per la terza edizione tornano anche le super anteprime cinematografiche. A cominciare da uno dei film più attesi dei prossimi mesi: Bad Boys: Ride or Die, quarto capitolo della adrenalinica saga action-thriller interpretata da Will Smith e Martin Lawrence. Il film, prodotto da Sony Pictures, uscirà poi in sala il 13 giugno, distribuito da Eagle Pictures. Ancora una volta diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, già al timone del divertentissimo Bad Boys for Life, il quarto capitolo vede i due protagonisti alle prese con un caso di corruzione all’interno della polizia di Miami.

Per i fan degli anime, invece, non poteva mancare una grande anteprima dedicata. Quella del pluripremiato The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes, emozionante racconto mistery sci-fi diretto da Tomohisa Taguchi e ispirato dall’omonimo romanzo di Mei Hachimoku, che arriverà nelle sale italiane grazie ad Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, con un evento speciale di tre giorni il 10, 11 e 12 giugno. A presentare l’anteprima sarà la cosplayer più amata e seguita d’Italia: Himorta.

Non mancheranno in palinsesto anche alcuni panel assolutamente imperdibili per gli amanti della settima arte. Per gli appassionati di cinema di genere (e non solo), il talk organizzato da i400Calci, il magazine online dedicato al “cinema da combattimento”, dal titolo Alternative sane al cinema dei supereroi nel corso del quale Nanni Cobretti, Casanova Wong Kar-Wai, Xena Rowlands, George Rohmer, Quantum Tarantino, Jean-Claude Van Gogh discuteranno dello stato dei cinecomics.

Sarà sempre dedicato al cinema dalla prospettiva delle emozioni l’incontro con lo streamer e youtuber Victorlaszlo88, tra i critici cinematografici più apprezzati del web, che presenterà il suo primo libro Cosa guardo? Un emozionario del cinema (Magazzini Salani), una selezione di titoli proposti sulla base dello stato d’animo che sono in grado di suscitare nello spettatore.

Victorlaszlo88 sarà inoltre protagonista di un panel in compagnia dell’attore e sceneggiatore Nicola Nocella dedicato ai cult movie degli anni Ottanta, da Alien a Ghostbusters fino a Ritorno al futuro. A moderare il panel sarà Andrea G. Ciccarelli, direttore editoriale di Saldapress, che illustrerà sia le novità della collana Widescreen sia quelle legate alla pubblicazione dei fumetti tratti da due capisaldi dell’immaginario cinematografico: Godzilla e Transformers.

Milano sabato 8 e domenica 9 giugno

Il programma completo di Best Movie Comics and Games sarà annunciato nelle prossime settimane. Le prevendite per l’edizione 2024 sono aperte, tutte le informazioni all’indirizzo: