TeatrOrtaet chiude il 2024 con le ultime repliche di “LA DUSE divina Eleonora”

eatrOrtaet conclude un anno ricco di successi con due eventi dedicati a Eleonora Duse, nel centenario dalla sua scomparsa (1924-2024). Grazie al contributo della Regione Veneto, la compagnia ha portato avanti un fitto programma composto da 21 appuntamenti, tra spettacoli teatrali e Visite animate®, tutti interpretati da Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli, quest’ultimo anche autore del testo. La regia è firmata da Toni Andreetta.

Primo appuntamento: Villa Pisani, Stra

Venerdì 20 dicembre alle 17.30, lo spettacolo LA DUSE divina Eleonora andrà in scena nello straordinario Salone del Tiepolo di Villa Pisani a Stra (VE), in collaborazione con la Direzione regionale Musei Nazionali Veneto. Immersa in un’ansa del Brenta, Villa Pisani è un luogo carico di storia e arte, già frequentato da personaggi illustri come Gabriele d’Annunzio, che ne fu tanto affascinato da celebrarla nel suo romanzo Il Fuoco. Questo legame storico aggiunge un’intensa carica evocativa alla rappresentazione, rendendo la location un simbolo perfetto per celebrare la leggendaria figura della Duse e il suo rapporto con il Vate.

Lo spettacolo ripercorre la vita di Eleonora Duse, una delle personalità più grandi e influenti del teatro mondiale. La narrazione si sviluppa attraverso un dialogo immaginario, ambientato nel gennaio 1921, tra la Duse e un giornalista venuto a intervistarla sul suo imminente ritorno sulle scene. Durante il colloquio, flashback teatrali riportano in vita momenti significativi della sua esistenza: successi, delusioni, amori e la sua inesauribile passione per l’arte.

Secondo appuntamento: Villa Obizzi, Albignasego

L’ultima replica dell’anno si terrà domenica 22 dicembre alle 18 nella storica Sala Verdi di Villa Obizzi ad Albignasego (PD), sede operativa di TeatrOrtaet dal 2006. Con questo spettacolo natalizio, la compagnia chiude il cerchio nel luogo dove tutto ha avuto inizio, regalando un ultimo emozionante tributo alla Duse e al suo straordinario lascito artistico.