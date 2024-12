Si sono incontrati nel 2018; da 6 anni Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni avevano il desiderio di realizzare in film insieme.

Desiderio condiviso anche da Paolo del Brocco, che negli uffici di Rai Cinema e 01 Distribution ripeteva quanto li vedesse bene come coppia cinematografica. A un anno di distanza dall’ultimo film di Siani, Succede nelle migliori famiglie (uscito a Natale 2023), e suppergiù anche da quello di Pieraccioni Pare parecchio Parigi (inizio 2024) esce al cinema Io e Te Dobbiamo Parlare. Diretto da Alessandro Siani e scritto da Siani con Gianluca Bernardini in collaborazione con Leonardo Pieraccioni, Io e te dobbiamo parlare è una commedia priva di volgarità, che può anche essere messa nello schedario del “genere per tutta la famiglia”; ma la banalità delle gag e l’infantilismo dei dialoghi ci hanno storditi. Antonio (Alessandro Siani) e Pieraldo (Leonardo Pieraccioni) sono due colleghi poliziotti; ex amici da quando anni e anni prima Pieraldo è diventato il compagno di Matilde (Brenda Lodigiani), ex moglie di Antonio, e un terzo genitore per Maria (Gea Dall’Orto), figlia dei due ex coniugi. Si ritrovano di pattuglia insieme. Napoletano uno, toscano l’altro, sono due maldestri bambinoni che non riescono a stare fuori dai guai o a crearne. Per un beffardo gioco del destino si trovano a dover sventrare una pericolosa banda di criminali.

Siani e Pieraccioni dimostrano di avere un gran rispetto reciproco – degli spazi, dei tempi comici, della presenza, fisica, scenica – del loro lavoro, della professione e carriera.

Insomma, sono due simpatiche canaglie piacione, ma qui non fanno ridere.

La commedia non funziona forse per il timore o l’incapacità di rischiare, di uscire dai loro personaggi e situazioni preconfezionate, regalando al pubblico qualcosa di nuovo e non convenzionale, forse per la fretta produttiva di costruire una sceneggiatura senza aver il tempo di lavorare a dialoghi che non siano deboli e gag che non siano ripetitive o già viste. Una delusione sotto l’albero.