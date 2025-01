A Mestre “L’anatra all’arancia”, cavallo di battaglia del teatro “leggero”

Arriva al Toniolo di Mestre per la stagione di prosa del circuito Arteven L’anatra all’arancia (Le canard à l’orange), spettacolo cult del teatro comico, opera di William Douglas Home con il titolo The Secretary Bird (1967), adattata dal celebre Marc Gilbert Sauvajon, autore di godibilissime commedie come Tredici a tavola. Venerdì 17 gennaio alle 21, sabato 18 alle 19,30 e domenica 19 gennaio alle 16,30 andrà in scena una commedia che afferra il pubblico e lo trascina in un vortice di battute solo apparentemente casuali, perché tutto è architettato più e meglio di una partita a scacchi. Si tratta di una bellissima storia universale di un uomo e di una donna e del loro ménage messo in crisi dalla personalità di lui, egoista, incline al tradimento, vittima del proprio essere un egocentrico che finisce per stancare chi gli sta intorno. Il protagonista maschile (Emilio Solfrizzi) si inventa un modo per riconquistare la moglie (Carlotta Natoli) che lo ha tradito e che amava, architettando un piano per dimostrarle che lui è il suo unico amore anche dopo venticinque anni. L’enorme successo di questa commedia impreziosita da dialoghi così gustosi e irresistibili da aver avuto fortunate trasposizioni cinematografiche è anzitutto racchiuso nell’efficacissimo meccanismo comico che ne fa un vero capolavoro del teatro cosiddetto “leggero”, un genere per chi lo interpreta come per chi lo dirige, ben più delicato e difficile di altri considerati difficilissimi. La regia è di Claudio Greg Gregori.

Sabato 18 gennaio alle ore 17.00 nel foyer del Teatro è in programma l’ incontro del pubblico con Emilio Solfrizzi, Carlotta Natoli e la Compagnia. Conduce Claudia Vigato. Ingresso libero.

Biglietti

Intero € 30,00

Ridotto € 27,00

Last minute under 30 € 10,00

Biglietteria del Teatro Toniolo cell. 3497723552 negli orari di apertura.

La biglietteria è aperta dalle 15 alle 19 tutti i giorni escluso il lunedì.

È possibile acquistare i biglietti anche online su www.vivaticket.com