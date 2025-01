In Veneto “Alecchino?” con Andrea Pennacchi, intrigante riscrittura di un capolavoro goldoniano

È iniziata a Castelfranco Veneto e, dopo il Teatro Godoni di Venezia, dove è in cartellone da venerdì 17 a domenica 19 (repliche alle 19 e domenica 19 alle 16), la tourneè di Arlecchino?, co-produzione Gli Ipocriti di Melina Balsamo e TSV-Teatro Nazionale proseguirà nelle prossime settimane in area veneta e poi via via sino ai primi di aprile quando si concluderà dopo più di 50 repliche a Perugia.

Lo spettacolo va in scena a Portogruaro il 21, a Este il 22, a Chioggia il 23 e a Trieste il 25 e 26 gennaio. Goffo, sovrappeso, del tutto improbabile Marco Baliani , curatore dell’adattamento da Arlecchino servitore di due padroni e regista, “strappa” la maschera dell’icona internazionale della tradizione della Commedia dell’arte dal passato per portare l’autenticità del personaggio dentro alla contemporaneità grazie all’interpretazione di Andrea Pennacchi.

L’attore e scrittore padovano è affiancato da Marco Artusi, Maria Celeste Carobene, Miguel Gobbo Diaz, Valerio Mazzucato, Elisa Pastore e Anna Tringali, interpreti di personaggi altrettanto inadeguati e assoldati dal capocomico Pantalone per misere paghe. Facile prevedere il conflitto che ne scaturisce. Dal dissidio tra Arlecchino e il nostro mondo nascono esilaranti situazioni ma anche dissacranti visioni e imperdibili scontri.”… ne esce un Arlecchino mai visto che riunisce stilemi diversi, frammenti di cabaret, burlesque, avanspettacolo, commedia, dramma, un gran calderone ultrapostmoderno che inanella via via pezzi di memoria della storia del teatro” scrive in una nota Marco Baliani

Ad accompagnare in scena i personaggi di quest’Arlecchino? , dedicato a Pierluca Donin, direttore del circuito Arteven prematuramente scomparso, sono le musiche suonate di Giorgio Gobbo arrangiate ed eseguite dal vivo dal duo “i sordi”. Scene e costumi dello spettacolo sono di Carlo Sala, mentre le maschere sono state realizzate da Officine Zorba di Andrea Cavarra. A curare le luci è Luca Barbati.

Il punto di domanda davanti ad Arlecchino nel titolo ci sta tutto. Andare in scena e riuscire a parlare agli spettatori e così coinvolgerli negli sviluppi di quanto accade sul palco è da sempre la nascosta, non di rado insoddisfatta, ambizione dei veri teatranti. Specie da parte di chi vuol misurarsi con la Commedia dell’Arte o con il repertorio che ne è la prima e più diretta derivazione. Per raggiungere questo obiettivo Marco Baliani, inesauribile fucina di idee per innovare il teatro, ha scelto un testo cruciale nel percorso del Goldoni drammaturgo, Il servitore di due padroni, assurto nel mondo nell’allestimento che ne fece Giorgio Strehler nella seconda metà del secolo scorso con il titolo Arlecchino servitore dei due padroni a sorta di prototipo di un possibile teatro goldoniano. Baliani si è avvicinato alla rocambolesca storia narrata come fosse quel canovaccio da cui lo stesso Goldoni era partito per arrivare, con il fondamentale contributo degli interpreti di allora, al testo su cui sui palcoscenici di tutto il mondo si lavora da quasi 270 anni. E ne ha ripercorso la strada dando dignità scenica al vissuto di lavoratore/persona di ciascun interprete/personaggio: a cominciare dal Pantalone capocomico e impresario della “scalcagnata” compagnia, sorpreso nella prima scena, ignaro che fosse stato aperto il sipario, a dialogare concitato al cellulare di soldi e problemi dell’allestimento, tutti i personaggi portano il quotidiano, il loro vissuto di persone sul palco grazie all’ escamotage del doppio binario di vita dell’interprete/ lavoratore , semplice e lineare e proprio per questo efficacissimo nel far irrompere l’attualità nella messa in scena. E la cosa funziona in maniera egregia, costringendo interpreti (ben tre si fanno carico di più personaggi) e spettatori a uscire dalle implacabili pastoie della finzione per dare, sull’onda delle emozioni, un diverso peso a quanto accade sulla scena ai personaggi e nella vita ai loro interpreti. E questo scompaginando le dinamiche dell’intreccio, nel testo originale una vera e propria bomba ad orologeria di scoppiettanti colpi di scena, non sempre e non solo per sottrazione: basti pensare a Clarice, la forzata “novizia” figlia di Pantalone, costretta al matrimonio con un partito diverso dal promesso sposo, che , immancabilmente, al riecheggiare della notizia della morte del promesso, emette un urlo e sviene. Un grottesco tormentone, ben lontano dall’evocare angoscia, molto più prossimo a suscitare il sorriso. Come accade molto spesso nei siparietti percorsi da rimandi a scottanti tematiche di attualità, affrontate con brio e leggerezza e a volte anche sul filo di una disincantata autoironia: si spazia così da una grottesca difesa del “Veneto ai veneti” da parte di un interprete “immigrato” che se la cava benissimo con il dialetto a cenni e riferimenti a problematiche più impegnative e di rottura, come razzismo e rifiuto dell’immigrato, maschilismo e femminicidio, fluidità del genere. E i rimandi si estendono anche al teatro shakespeariano. Peraltro tutto ruota intorno alla ingombrante mole di Andrea Pennacchi, goffo e lento, volutamente l’esatto contrario del saettante Arlecchino strehleriano, di cui conserva solo il costume. Una sorta di paradossale “motore immobile” aristotelico, in netto contrasto con una tradizione che vuole Arlecchino tutto impegnato, nonostante gli svarioni, nella difesa della propria sopravvivenza non solo fisica ma anche di servitore: intorno a lui palpita, invece, un mondo in perenne vorticoso movimento e per la storia evocata e per le vite proprie di ciascuno degli interpreti. L’Arlecchino di Pennacchi si limita per così dire a mettere serafico il “berretto” su quanto accade senza scomporsi. Assistere a questo Arlecchino? ricorda un po’ l’esperienza di uno spettacolo cult del teatro degli ultimi decenni Runori fuori scena di Michel Frayn. Anche lì una compagnia “scalcagnata” alle prese con i problemi di ogni messa in scena. Il raffronto va circoscritto all’ultimo atto di Rumori fuori scena, dove finalmente dopo le prove del primo atto, lo spettacolo visto da dietro le quinte del secondo la commedia va in scena con infinite “sbracature” che tanto ricordano quelle di questo Arlecchino ?. Agli esiti, talora esilaranti, hanno dato un importante contributo anche la sistematica irruzione del “mondo di oggi” praticata con le musiche eseguite dal vivo da Giorgio Gobbo (chitarra) e Paolo Nicolin (batteria) . Le scene di Carlo Sala sono fatte di un praticabile ed una intelaiatura di pali e travi in legno su cui sono gli stessi attori a far scorrere i teli aprendo e chiudendo gli spazi. Baliani ha utilizzato al meglio un collettivo di grandi interpreti con cui ha costruito lo spettacolo desunto prova dopo prova dall’aiuto regia Maria Celeste Carobene, che ne ha trascritto testi e didascalie. Assieme ad un Pennacchi, volutamente meno acceso del solito, vanno elogiati in blocco Marco Artusi, Federica Girardello, Miguel Gobbo Diaz, Margherita Mannino, Valerio Mazzucato e Anna Tringali. Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Gli Ipocriti Melina Balsamo di Napoli in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale, sarà ripreso nella prossima stagione.