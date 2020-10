Arte Laguna Prize compie 15 anni

Arte Laguna Prize, il Premio Internazionale di Arte Contemporanea e Design organizzato dall’Associazione Culturale MoCA (Modern & Contemporary Art), composta da oltre 200

soci tra imprenditori, professionisti, collezionisti e amanti dell’Arte, compie 15 anni.

Il concorso ha ricevuto due medaglie dal Presidente della Repubblica Italiana ed è patrocinato annualmente dal Ministero degli Esteri, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione del Veneto, Comune di Venezia, Università Cà Foscari di Venezia, Istituto Europeo di Design. Nonostante il Coronavirus, in questi mesi l’organizzazione non si è mai fermata e nel 2021 festeggerà questo importante traguardo con una doppia mostra negli iconici spazi dell’Arsenale Nord di Venezia dal 13 marzo al 5 aprile 2021 dove verranno esposte 240 opere provenienti da tutto il mondo in 4.000 mq di spazio espositivo.

LA GIURIA

La giuria internazionale cambia ad ogni edizione in modo da avere sempre nuovi punti di vista e offrire una panoramica sull’arte contemporanea a 360°. La giuria è composta da importanti curatori e direttori di musei operanti in diversi paesi.

Bénédicte Alliot (Francia) – Direttrice Generale di Cité Internationale Des Arts di Parigi

Nathalie Angles (Stati Uniti) – Fondatrice e direttore esecutivo di Residency Unlimited

Lorenzo Balbi (Italia) – Direttore artistico presso MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna

Marcus Fairs (Regno Unito) – Fondatore e capo-redattore di Dezeen

Matteo Galbiati (Italia) – Critico e curatore d’arte

Sophie Goltz (Singapore e Austria) – Curatrice e docente

Toshiyuki Kita (Giappone) – Designer giapponese vincitore del Premio ADI Compasso d’Oro

Beate Reifenscheid (Germania) – Direttrice del Ludwig Museum di Coblenza e Presidente di ICOM Germania

I giurati selezioneranno i finalisti che esporranno all’Arsenale di Venezia ed i tre vincitori assoluti dei premi in denaro di 10.000 € ciascuno.

Novità della 15^ edizione è inoltre l’Advisory Council il “comitato d’onore”, di supporto alla giuria, composto da personalità di rilievo provenienti da diversi ambiti e accomunati da una profonda esperienza nel campo dell’arte a livello globale.

IL NETWORK

Ogni anno Arte Laguna Prize collabora con partner internazionali di alto livello per offrire agli artisti opportunità in tutto il mondo, dando vita a collaborazioni che fungono da catalizzatori per la loro carriera professionale.

Da quest’anno inoltre, il circuito divulgativo di Arte Laguna Prize si è arricchito di Manager dell’Arte provenienti da diversi paesi che collaborano con l’Associazione culturale MoCA per diffondere la sua missione e a promuovere il concorso (gli Ambassador).

Tutti gli artisti che si iscrivono ad Arte Laguna Prize hanno visibilità gratuita nella piattaforma online Arte Laguna World entrando in contatto diretto con collezionisti e amanti dell’arte.

Le iscrizioni non hanno limitazioni, sono aperte a tutti. La scadenza è il 27 novembre 2020. Maggiori informazioni e bando di concorso disponibili su www.premioartelaguna.it