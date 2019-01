Sono cresciuti ormai. Il giovane, schivo e coraggioso vichingo Hiccup, capo della sua tribù, e il suo sdentato drago, capo alfa, Sdentato. Tante battaglie combattute e tanti ideali ancora da realizzare, prima fra tutti l’utopia vichinga di vedere umani e draghi convivere felicemente insieme.

Hiccup, infatti, ora che ha sconfitto il malvagio Drago e seppellito suo padre, ambisce a coronare il suo sogno d’infanzia: creare un luogo dove realizzare una pacifica convivenza tra draghi e umani. Ma non è ancora tempo di pace e all’orizzonte si profila una temibile minaccia.

Ma! Mentre un nemico mina la tranquillità di Hiccup e la sua tribù di umani e draghi, Sdentato fa conoscenza di un’adorabile creatura, Furia Chiara, dal manto candido e occhietti seducenti da cerbiatta. Il nostro Furia – Sdentato – Buia non sa resistere al fascino della bella draghettina (conoscenza e corteggiamento, una danza, sono deliziossissimi). Insomma non solo Hiccup è giunto all’età del matrimonio (sono finiti i temi della competizione giocosa e puerile con Astrid), linea di demarcazione della cresciuta e del distacco dall’infanzia… ma anche da parte sua anche Sdentato è cresciuto. Quando incontra per la prima volta Furia Chiara (così chiamata da Astrid), un drago femmina bianchissimo e splendente che vive di puro istinto, il nostro maschio alfa subisce il richiamo del mondo selvatico dal quale lei proviene e al quale sicuramente tornerà.

Prima di pensare agli affari di cuore, i due grandi amici dovranno affrontare il malvagio cacciatore di draghi Grimmel, un bracconiere insomma.

Ultimo capitolo della trilogia, epica e fantastica, scritta e diretta da Dean DeBlois, tratta dai libri per ragazzi di Cressida Cowell (ce ne sono circa una dozzina), Dragon Trainer è una saga emozionante che parla di crescita, di fiducia, di maturità, di convivenza, di pace, di lotta interiore e dopo la forza che nasce dal dolore del lutto e si unisce il messaggio del “se ami qualcuno lo lasci libero”.

Con l’avventurosa ed epica colonna sonora di John Powell, con un incantevole CG, questo terzo capitolo esplora territori sconosciuti di sfumature, sguardi, gesti.

Dragon Trainer 3 adatto ai bambini e anche ai genitori, che non si annoieranno, stringe il cuore, fa ridere e, inutile nascondere qualche lacrimuccia, per la tenerezza e la grinta con cui affronta la vita.