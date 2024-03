Opera prima di Amjad Al Rasheed (che ha scritto insieme a Delphine Agut e Rula Nasser), primo film della Giordania al Festival di Cannes nella 62e Semaine de la Critique, la storia del bellissimo Inshallah A Boy è ispirata a un parente molto stretto del regista, che ha vissuto lo stesso dramma.

Secondo le leggi giordane, guidate dalla giurisprudenza islamica della Sharia, se una moglie non ha un figlio maschio, e il marito muore, la famiglia di quest’ultimo ha diritto a una quota dell’eredità.

Succede così, Nawal (Mouna Hawa) una mattina si sveglia e il marito non c’è più. Restano solo lei e la figlioletta Nora (Selena Rababah). Nawal non ha tempo di vivere il suo dolore, non ha tempo per piangere: non solo viene a scoprire cose sul marito che non sapeva, ma viene trascinata in tribunale da suo cognato, Rifqi (Haitham Omari). Perché non le portino via la casa, e di conseguenza la custodia della figlia, Nawal, che lavora come badante dall’altra parte della città, disperata finge di essere incinta per avere 9 mesi a disposizione per risolvere i molteplici guai.

Al-Rasheed ha dichiarato di aver parlato con molte donne, e di aver trovato un filo conduttore che le collega tutte le loro paure: “Tutte sentivano di essere l’anello più debole e che, in fin dei conti, la legge semplicemente non le supporta”. Ha voluto realizzare questo film per “spingere le persone a pensare e ripensare a ciò che è stato normalizzato per così tanti anni”.