A 16 anni dal primo film del franchise, e a 8 anni dal terzo capitolo, arriva al cinema la quarta avventura di Po, il Guerriero Dragone, il maestro-panda di Kung Fu più amato di sempre.

Doppiato nuovamente in versione originale da Jack Black – che con la sua band, I Tenacious D, regala sui titoli di coda una versione imbattibile ed energica di “Baby One More Time” – Kung Fu Panda 4 è una tenera e bizzarra storia sul superamento della paura e sul potere di fare squadra.

Po è un crisi, deve scegliere un suo successore, perché gli è stato affidato dal maestro Shifu un compito più grande: diventare la guida spirituale della Valle della Pace. Questo comporta un paio di problemi: Po ne sa di leadership spirituale tanto quanto di dieta e deve cercare e addestrare al più presto un nuovo Guerriero Dragone prima di poter assumere la nuova posizione. Ma nulla è mai semplice per Po. Oltre a questo incarico deve far fronte a un nuovo nemico: una malvagia e potente maga, la Camaleonte, una pericolosa e vendicativa lucertola in grado di trasformarsi in qualsiasi creatura, grande o piccola che sia. La Camaleonte ha messo i suoi piccoli occhi avidi e luccicanti sul Bastone della Saggezza di Po, che le darebbe il potere di risvegliare dal Regno degli Spiriti, tutti i cattivi che il maestro di kung fu ha sconfitto.



Inaspettatamente Po trova una “spalla” nella volpe Zhen, in una ladruncola, che gli ha dato filo da torcere.

Mentre Po e Zhen partono per il palazzo del Camaleonte nella lontana Juniper City, i due tutori di Po – il suo padre biologico, Li Shan, e il padre adottivo, Mr. Ping- lo seguono in un comico inseguimento.

Si sente e non poco la mancanza della squadra di Po, i cinque cicloni, impegnata in missioni all’estero; il personaggio di Zhen nella sua esuberanza fa quello che può a colmare un certo senso di vuoto, o meglio di nostalgia.

Questo è dovuto al fatto che la storia, scritta dagli sceneggiatori di lunga data Jonathan Aibel e Glenn Berger con l’esordiente Darren Lemke, non approfondisce i nuovi personaggi.



Il regista Mike Mitchell e la co-regista Stephanie Ma Stine, al loro debutto nel franchise, mettono in scena un film colorato, con battute buffe e una serie di gag e combattimenti fantasiosi, e una battaglia finale notevole.

Insomma, Kung Fu Panda 4 forse farà un passo indietro rispetto alla trilogia, ma resta un film divertente che sa accontentare grandi e piccini.