Magari fossero così tutti i film di Natale di casa nostra. Nel 2014 il team di Boris ci aveva donato una spassosissima commedia, Ogni Maledetto Natale. Ora dopo 4 anni è l’attore e regista Rolando Ravello a regalare risate (anche amare) con La Prima Pietra.

Quanto è difficile essere il Preside di una scuola pubblica italiana oggi? Molto, forse troppo. Essere il Preside di una scuola pubblica italiana e avere anche una spiccata vena artistica e/o ossessione per la recita di Natale è praticamente un mestiere impossibile.

E’ il 23 dicembre, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale. Mancano poche ore alla tanto attesa recita dove non mancherà nessuno, proprio per via del pluralismo religioso, della multiculturalità: da Sant’Agostino ai Monaci Tibetani, tutti insieme per cantare Tu scendi dalle stelle. Ma qualcosa va storto. E il caos dell’Universo ride. Un bambino, pacato e timido, non si sa perché, lancia un sasso contro una vetrata della scuola: il vetro si rompe e i due bidelli rimangano feriti. Il Preside (Corrado Guzzanti) scalpita per dirigere il suo musical e invece si trova costretto a sovrintendere una riunione tra bidelli(Valerio Aprea e Iaia Forte), la maestra (Lucia Mascino) e parenti del bimbo (Kasia Smutniak e Serra Yılmaz).



Una commedia molto divertente interpretata in modo esilarante da un cast perfetto.

Il battito d’ali di una farfalla scatena un uragano dall’altra parte del mondo. E suppergiù è quello che succede in questa storia. Certo un bambino che lancia una pietra non corrisponde a un leggiadro battito d’ali di una farfalla. Ma quel gesto, cui nessun adulto riesce a trovare una risposta, scatena una lotta intestina tra insegnate, genitori, bidelli e preside. Ognuno resta convinto delle proprie posizioni e non fa religiosamente un passo indietro. Il Preside prova con tutta la sua diplomazia a metter pace e a trovare una soluzione prima della sua recita. Ma ogni accordo sfuma e salta.

Rolando Ravello scrive con Stefano Di Santi una commedia tratta dall’opera teatrale di Stefano Massini. Si ride parecchio, anche amaramente, sul come siamo diventati, per eccesso di politicamente corretto, per imposizioni non si sa bene di chi, senza ribellarci alle eterne guerre sciocche, ripicche religiose da cui pare impossibile uscirne. Almeno per gli adulti. Perché i bambini sono molto più intelligenti. Gli adulti non sanno ragionare e i bambini ne fanno le spese, sconsolati.