“L’amante dell’astronauta” di Marco Berger

L’amante dell’astronauta (Los amantes astronautas) è una commedia drammatica diretta dal cineasta argentino Marco Berger. La vicenda tratta la storia di Pedro (Javier Orán) e Maxi (Lautaro Bettoni): i due si conoscono fin da piccoli, ma si incontrano solo in un’estate di molti anni dopo. Pedro è apertamente omosessuale, Maxi etero, e i due – per scatenare la gelosia della ex fidanzata del giovane – fingono di avere iniziato una relazione sentimentale. Tutti, compresa la donna per la quale viene messo in atto lo stratagemma, credono al legame nato tra i due uomini. In realtà si tratta di un’amicizia sincera, basata sul dialogo, sulla comunicazione, seppur sempre con riferimenti espliciti ai rapporti fisici: alla fine i due cadranno nello stesso tranello da loro escogitato. Tutto il lungometraggio è basato sui dialoghi, fitti, continui e ironici: la parola viene prima di immagini ed interpretazioni, rendendo l’opera quasi più teatrale che adatta al grande schermo.

Dal punto di vista fotografico è, però, interessante la presenza di una patina costante, che arricchisce la narrazione aggiungendo un carattere quasi favolistico. Purtroppo non è ben chiaro che direzione si intenda prendere, anche se questo non disturberà necessariamente tutti gli spettatori; la coesistenza tra elementi comici e drammatici risulta in certi punti a tratti forzata e la sceneggiatura un po’ ridondante. Resta comunque una pellicola ben girata, con un soggetto interessante e buone performance attoriali.