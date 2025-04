A Mestre per la stagione dei comici con Alessandro Bergonzoni arrivano…i Dunque

Dopo il tour di Trascendi e Sali, Alessandro Bergonzoni, intramontabile affabulatore dalla inesauribile vena surreale, torna in teatro con Arrivano i Dunque (Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca) in cui sfodera una nuova invenzione, uno dei suoi famosi neologismi che ne definiscono la cifra comica e ne esplicitano il pensiero.

E allora ecco la “c’realtà”, una vera e propria tensione morale, una impellente necessità di ricreare una realtà che non solo non ci basta più ma che dobbiamo reinventare giorno per giorno alla ricerca di un futuro di pace assoluta in grado di accoglierci, perché i tempi sono… colmi.

L’appuntamento con l’artista bolognese in doppia replica è per venerdì 4 e sabato 5 aprile (ore 21.00), al Teatro Toniolo di Mestre, con il nuovo spettacolo Arrivano i dunque, appuntamento nel cartellone 2024-2025 de I Comici.

Ecco un breve assaggio dei suoi spiazzanti eloqui in cui naufragare «Un’asta dei pensieri. Cerco il miglior (s)offerente per mettere all’incanto il verso delle cose: magari d’uccello o di poeta. Parto dallo sproposito, per la rifusa, con la congiungivite, varco il fraintendere, fino all’unità dismisura, tra arte e sorte, fiamminghi e piromani, van Gogh e Bangkok, bene e Mahler, sangue fuori mano e stigmate, stigmate e astigmatici, Dalì fino Allah»

