A partire da lunedì 20 maggio , presso l’Auditorium della Fondazione Benetton a Treviso, Cineforum Labirinto e FATV – Fondazione Architettura Treviso organizzano “Il cinema e le città”, un seminario articolato in tre lezioni per indagare il territorio di confine tra cinema e architettura attraverso il punto di vista dello spazio urbano.Partendo dal commento delle sequenze dei film selezionati, Marco Bellano, docente di History of Animation l’Università degli Studi di Padova, condurrà i partecipanti alla scoperta di tre diversi percorsi tematici.

Il primo incontro sarà dedicato all’analisi di due capolavori destinati a cambiare per sempre l’immaginario fantascientifico del secolo scorso e il concetto di “città del futuro”: “Metropolis” (1927), pietra miliare della Settima Arte con la regia di Fritz Lang, e “Blade Runner” (1982), l’avveniristica opera firmata da Ridley Scott e ispirata da Philip K. Dick e dall’immaginario cyberpunk.

La seconda serata, in programma lunedì 27 maggio 2024, avrà come protagonisti il rapporto tra lo spazio urbano e il cinema d’animazione, con l’obiettivo di ricostruire una mappa di questo speciale territorio cinematografico attraverso la visione e il commento di numerose pellicole animate: dai capolavori provenienti dall’Estremo Oriente come “La città incantata” (2001) del maestro Hayao Miyazaki e il visionario “Ghost in the shell” (2005), fino ai film di culto della Disney Pixar come “Ratatouille” (2007) e “Zootropolis” (2016), passando per altre opere animate, tra le quali “Tokyo Godfathers” (2003) e “Appuntamento a Belleville” (2003). L’iniziativa si concluderà lunedì 3 giugno con un incontro intitolato “Venezia e il cinema” e dedicato al ritratto cinematografico della città lagunare. Partendo dall’analisi di svariate pellicole ambientate a Venezia, come “Otello” (1951) di Orson Welles, “La morte a Venezia” (1971) di Luchino Visconti, “Casanova” (1976) di Federico Fellini, il docente Marco Bellano ricostruirà un itinerario cinematografico cittadino ripercorrendo i luoghi in cui il capoluogo veneto si è trasformato in un vero e proprio set a cielo aperto, accogliendo e seducendo generazioni di grandi registi e attori con le sue chiese e suoi portici e campielli.L’iniziativa si articola in 3 incontri che si terranno di lunedì dalle ore 20.30 alle 22.30, a partire da lunedì 20 maggio 2024, presso l’Auditorium della Fondazione Benetton Studi Ricerche, situata in via Cornarotta n. 7 in centro storico a Treviso.

INFO E CONTATTI

www.cineforumlabirinto.wordpress.com

cineforumlabirinto@gmail.com / 3407417350