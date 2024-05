Foscarini Film Club 2024

Tre recensioni scritte da studentesse e studenti del Convitto Nazionale “Marco Foscarini” di Venezia a conclusione del Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento “Foscarini Film Club: Discovering American Literature”, durante il quale 35 alunne e alunni dell’istituto hanno assistito alla proiezione di vari adattamenti di opere letterarie americane e partecipato a un laboratorio di critica cinematografica organizzato in collaborazione con NonSoloCinema. Al termine del percorso ogni partecipante si è cimentato nella redazione di un elaborato critico su un film recente; tre recensioni sono state selezionate per la pubblicazione.