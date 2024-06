A Venezia Peace Crystal la nuova istallazione di Mariko Mori

Una nuova installazione di Mariko Mori che celebra la Pace e l’Umanità

Una nuova installazione di Mariko Mori, fra le più influenti e innovative artiste giapponesi, Peace Crystal sarà esposta nel giardino di Palazzo Corner della Ca’ Granda a Venezia dal 16 giugno al 7 ottobre 2024. È la terza di una serie di installazioni pubbliche monumentali collocate in diverse realtà dalla Faou Foundation, con l’obiettivo di posizionare sei opere site-specific in contesti ecologici unici in ciascuno dei continenti.

Tra le più celebri realizzazioni dell’artista giapponese ricordiamo la mostra itinerante “Oneness”, la più visitata al mondo nel 2011, e la sua personale “Rebirth” ha affascinato il pubblico della Royal Academy of Arts di Londra nel 2012.

Peace Crystal invita alla riflessione sulla pace nel mondo. L’installazione sarà accessibile gratuitamente su prenotazione nel suggestivo giardino del Palazzo, che si affaccia sul Canal Grande. L’opera trae ispirazione dalla filosofia buddista e simboleggia il corpo come contenitore dell’anima eterna, che attraversa cicli di vita, morte e rinascita.

L’installazione, un cristallo alto un metro e sessanta centimetri, l’altezza media dell’uomo moderno simboleggia il momento evolutivo in cui l’umanità si è alzata in piedi, permettendo lo sviluppo dell’intelligenza e della spiritualità. Questa postura eretta consente, secondo Mori, “di ricevere energia dalle forze celesti e terrestri”.

Dopo la presenza veneziana, Peace Crystal sarà donato all’Etiopia e installato permanentemente in una grotta, in onore delle origini umane che risalgono proprio a questa regione, culla dell’evoluzione per oltre sei milioni di anni. L’opera ricorda che tutti apparteniamo a un unico albero genealogico e che condividiamo un’umanità comune.

Oltre a Peace Crystal, Mariko Mori è presente nella città lagunare fino al 24 novembre anche con un’altra opera Peace Crystal: A Prayer for Peace esposta nella mostra Janus a Palazzo Diedo.

Peace Crystal, 2016-2024

Crystal Glass, 167.5 cm

Giardino Privato

Palazzo Corner della Ca’ Granda, Venezia

16 Giugno – 7 Ottobre, 2024

Dal giovedì al lunedì, dalle 11:00 alle 19:00