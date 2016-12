Ispirato in larga parte ai racconti della tradizione orale dei popoli e delle culture dell’Oceania, il nuovo film d’animazione Disney ha per protagonista la sedicenne Vaiana (doppiata in originale dalla giovane e coinvolgente “coetanea” Auli’i Cravalho), figlia del capo villaggio di un’isola del Pacifico. A Vaiana, che ha dentro di sé l’antico spirito esploratore dei suoi antenati navigatori, sta stretto l’assoluto divieto del padre di spingersi in mare oltre il rif, la barriera corallina. Ma quando il cocco inizia a marcire e non si trova più pesce, Vaiana, spinta dai racconti leggendari del passato, con la complicità della nonna, infrange le regole stabilite da suo padre e si imbarca verso una pericolosa avventura per salvare il suo popolo.

Impulsva, coraggiosa e incosciente, Vaiana va alla ricerca del semidio Maui (Dwayne Johnson in originale), che con il suo amo non solo catturò il sole per dare agli umani delle giornate più lunghe e ha preso il vento per il loro beneficio; ma rubò anche il cuore di pietra alla dea Te Fiti, che vegliava sulla prosperità del Pacifico. La missione di Vaiana è quella di trovare il semidio e costringerlo a riportare il cuore alla dea e così ridare ricchezza alla sua terra e annullare la maledizione di una carestia. L’incontro con il semidio non è propriamente come Vaiana se lo immaginava e la navigazione in mare ha più rischi di quanto si potesse mai immaginare.

Dai registi de La Sirenetta e Aladin, John Musker e Ron Clements, il cinquantaseiesimo lungometraggio Disney se da un lato si mantiene fedele ai classici, con personaggi di contorno bizzarri e con colori vivacissimi, dall’altro porta avanti la nuova filosofia culturale della Casa di Topolino che ritrae donne forti, alla ricerca di sé stesse, indipendenti che non sono alla ricerca del principe azzurro e in questo caso si innervosiscono se definite principesse (anche se fondamentalmente lo sono…). La modernità delle fiabe Disney dovrebbe far sognare con avventura, tantissime, troppe canzoni, con divertimento e nessun romanticismo. Cambiano i tempi e il fascino si perde.



Con Rapunzel, anno 2010, ultimo brillante esempio di come fine animazione, divertimento, romanticismo e femminismo potessero essere un gioiello splendente di casa Disney, sembra per ora esseri chiusa una parentesi. Peccato. Perché il romanticismo non esclude il femminismo e viceversa.

Crediamo che la Disney avrà fatto bene i suoi calcoli nell’andare a escludere con queste favole un pubblico di maschietti, che potranno anche apprezzare Maui, il personaggio più riuscito, ma difficilmente potranno reggere tutta la storia di 113 minuti incentrata su Vaiana (che tra l’altro in originale si chiama Moana, il cui nome significa “acque profonde”, ma in Italia è stato scelto di cambiarle nome per motivi immaturi).

Oceania piacerà molto alle bimbe. La sceneggiatura di Jared Bush (Zootropolis) ha intrecciato le leggende di Samoa, Tahiti e le tradizioni orali delle Fiji con la propria creatività.

Tecnicamente OCEANIA è superbo per l’animazione in CG che eccelle nell’animazione del mare, che diventa uno dei principali protagonisti, e per i tatuaggi di Maui, che si muovono armoniosamente con il corpo massiccio.