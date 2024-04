A S. Maria di Sala (Ve) per il centenario della morte LA DUSE (divina Eleonora)

Domenica 21 aprile cade il centenario della morte di Eleonora Duse. In occasione della ricorrenza la Compagnia teatrOrtaet di Padova riallestisce lo spettacolo LA DUSE (divina Eleonora), che tante soddisfazioni ha dato in passato a Carlo Bertinelli e Alessandra Brocadello . La nuova edizione debutta a Villa Farsetti di Santa Maria di Sala, nella Sala Teatro Sandro Pertini, sabato 20 aprile, alle ore 20.45.L’attrice viene raccontata senza dimenticare i difficili esordi al seguito dei genitori (attori anch’essi), fino ai primi successi, gli amori, la fama, il rapporto con Arrigo Boito, la passione per Gabriele d’Annunzio, le tournées internazionali nei maggiori teatri del mondo, in Francia, Gran Bretagna, Russia, Sud America, Stati Uniti, il ritiro dalle scene, il suo unico film muto, Cenere ,la prima guerra mondiale, il trionfale ritorno al teatro, fino al drammatico epilogo.L’azione principale è collocata temporalmente dopo la Prima Guerra Mondiale (nel gennaio 1921), quando Eleonora Duse medita di tornare al teatro, ritrovandosi azzerati i risparmi dall’inflazione che ha colpito la Germania, uscita sconfitta e stremata dal conflitto. L’azione scenica si conclude con la rappresentazione cronologica degli ultimi eventi dopo il ritorno alle scene nel ’21, fino alla morte a Pittsburgh , durante l’ultima tournée in America. Lo spettacolo si avvale della supervisione di Toni Andreetta . Le scene sono di Paola Bussadori. Lo spettacolo è diretto ed interpretato da Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli , autore del testo. LA DUSE divina Eleonora va in scena per iniziativa del circolo Arci Pirola: il costo del biglietto è 10,00 €. Info 3474156093.Con la primavera tornano anche le Visite animate guidate da teatrOrtaet al Castello di Monselice nell’ambito del progetto LA CIVILTA’ DELLE VILLE e al MUSME di Padova sul tema GLI EROI DELLA MEDICINA .