“Suburræterna” – il Sequel di Suburra arriva su Netflix

Spadino (Giacomo Ferrara) sarà dunque costretto a tornare a casa, per evitare che la sua famiglia venga messa in pericolo insieme a tutto il resto, e a cercare nuovi alleati, anche laddove non avrebbe mai pensato di trovarli… Ma la guerra è guerra e in palio c’è il controllo di Roma.

La serie tv che espande l’universo Suburra con la nuova storia originale prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – debutterà in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, con i primi due episodi, e dal 14 novembre su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Nel cast Giacomo Ferrara nel ruolo di Spadino e Filippo Nigro in quello di Amedeo Cinaglia, mentre Carlotta Antonelli e Federica Sabatini tornano a vestire i panni rispettivamente di Angelica e Nadia.