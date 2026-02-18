A Venezia Anna Ferzetti in “People, Places & Things” un testo di Duncan Macmillan

Dopo la magistrale interpretazione nel film La Grazia di Sorrentino, Anna Ferzetti arriva da venerdì 20 a domenica 22 febraio per la stagione di prosa al Teatro Goldoni di Venezia per vestire i panni di Emma in People, Places & Things” . La protagonista dello spettacolo si trova in scena: interpreta Nina ne Il gabbiano di Čechov. Kostja le parla, lei risponde ma non sa dove mettere le mani: non padroneggia più la sua voce, non ricorda più dove sia e cosa debba fare, forse non ricorda più le sue battute o forse sono i suoi pensieri a essere confusi. Dove finisce la finzione e dove inizia la realtà? Nina sta per cadere giù dal palco, o forse è Emma che sta scivolando via. Quello che è certo è che, chiunque lei sia, ha bisogno di aiuto.

Il cast di People, Places & Things è costituito, oltre che da Anna Ferzetti, da Betti Pedrazzi, Thomas Trabacchi, Totò Onnis, Luca Massaro, Maria Giulia Toscano, Giorgio Stefani, Sofia Capo, Gabriele Badaglialacqua, Marta Virginia Morgavi diretti da Favino, assistito da Luca Bargagna, all’opera sulla traduzione del testo di Duncan Macmillan firmata da Monica Capuani. Le scene sono di Luigi Ferrigno; i costumi a cura di Roberto Chiocchi; le luci firmate da Bianca Peruzzi; la maestra di voce è Susan Main; i movimenti scenici sono a cura di Marco Angelilli.

“In un tempo in cui passiamo i giorni a rincorrere l’immagine di chi dovremmo essere per sentirci all’altezza, a negoziare chi siamo di volta in volta a seconda delle chiacchiere del momento, questo testo – scrive in una nota il regista Pierfrancesco Favino -ci dice tutto ciò che facciamo per evitare di guardarci dentro, quello che usiamo per farlo e come sia possibile una volta toccato il fondo rinascere se riusciamo ad ammettere le nostre ferite e troviamo il coraggio di prendercene cura. “. Sabato 21 febbraio alle ore 17.00 presso l’Ateneo Veneto (Campo San Fantin 1897). proseguono gli incontri di A scena aperta tra il pubblico e gli interpreti de People, Places & Things