Dopo tre anni, Peyton Redd torna a dirigere Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Michael Douglas e la new entry Michelle Pfeiffer, nel seguito di Ant-Man.

Scott Lang (P. Rudd) sta scontando gli ultimi giorni agli arresti domiciliari, pena per quanto è successo nella guerra tra civili e supereroi in Capitan America Civil War.

Proprio da quegli avvenimenti non ha più notizie del geniale scienziato dott. Hank Pym (Douglas), creatore della divisa di Ant-Man, né della figlia Hope van Dyne (Lilly).

Mentre Scott fa il padre separato e il suo padrone di casa (Peña) manda avanti l’agenzia, il professore – fisico ed ex membro dello SHIELD – e sua figlia hanno progettato un complesso sistema per entrare nello spazio quantico e riportare a casa l’amata moglie e madre, scomparsa trent’anni fa proprio in quella dimensione, sacrificando se stessa e diventando subatomica per disinnescare una bomba.

Anche Scott era stato in quella dimensione nella sua prima missione da supereroe; un legame spazio temporale che continua a mantenere. Infatti la sua connessione con la moglie del professore e le ricerche che quest’ultimo sta effettuando li rimettono in contatto. Superate le diffidenze iniziali, si troveranno a combattere non solo contro criminali, che vogliono appropriarsi delle scoperte fatte, ma anche contro una forza all’apparenza inarrestabile.



Ant-Man ha debuttato nei fumetti Marvel nel 1962 all’interno di Tales to Astonish #27. Il professor Pym aveva scoperto una sostanza chimica unica nel suo genere, soprannominata la Particella Pym, che gli permetteva di alterare le dimensioni del proprio corpo e possedere una forza sovrumana. Nel 2015, con l’uscita del film Marvel Ant-Man, l’Universo Cinematografico Marvel presentò al suo fedele pubblico in continua espansione il personaggio di Ant-Man, che prende nuovamente vita quando il Dr. Hank Pym sceglie personalmente Scott Lang, un ladro dal cuore d’oro, per indossare la tuta e assumere l’identità dell’eroe.

Peyton Reed, che proprio con Ant-Man, aveva debuttato nel genere blockbuster-eroico, qui dimostra di aver raggiunto maggior dimestichezza con il genere. Si diverte fa divertire di più rispetto il primo episodio. Ant-Man and The Wasp è un film allegro e arguto. Reed e gli sceneggiatori hanno dato a questo film una personalità – attraverso un’attenta definizione del carattere dei diversi personaggi – tanto ingombrante quanto (av)vincente.

Il tono del film segue quello del primo capitolo, con l’umorismo mescolato a elementi provenienti dal poliziesco. Il risultato sono quasi due ore di film fatte di azione, battute e gag spassose con l’unico obiettivo di divertire. Perché, mai come in questo caso, le dimensioni contano.

Importantissimi credits dopo i titoli di coda.